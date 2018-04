S modernizací sítí jsme začali pozdě. Ale má to výhody, říká šéf CETIN

Proč si nechcete na 11,5 miliardy korun určených k šíření internetu do nejvzdálenějších míst sáhnout?

Bylo tam mnoho rizik. Tím největším bylo, že po vybudování sítě EU dotaci neproplatí.

Co vám na podmínkách vadilo?

Časové podmínky a podmínky kvalifikace, kdo smí nebo nesmí síť budovat, byly vytvořeny tak, že dokonce upřednostňovaly určité technologie, což by nemělo být. My naštěstí na dotacích závislí nejsme, ale chtěli jsme se zúčastnit, protože proč nestavět nové sítě, když to umíme. Tak třeba budeme mít možnost v dalším kole.

Petr Slováček Šéf drátů a antén Absolvoval obor telekomunikace na ČVUT.

V roce 1987 pracoval jako specialista výzkumu a vývoje ve Výzkumném ústavu telekomunikací (VÚT) Praha a posléze působil ve firmě SPT Telecom, která se několikrát přejmenovala a transformovala.

Petr Slováček byl vždy u toho. Aktuálně řídí firmu CETIN, která vznikla oddělením od O2 Czech Republic. Obě firmy patří skupině PPF Petra Kellnera, CETIN má na starosti telekomunikační infrastrukturu. V roce 2017 měla firma výnosy téměř 21 miliard Kč a čistý zisk ve výši 2,7 miliardy Kč (o 20 procent víc než v roce 2016).

Proč musí na šíření internetu dávat Brusel dotace? Nešlo by to bez nich?

Stejně jako u jiných dotací platí, že musíte danou oblast vysoutěžit. Pokud se vám to podaří, musíte vše postavit za svoje a teprve ve chvíli, kdy máte hotovo a splnili jste podmínky, můžete obdržet dotaci. V místech s chybějící telekomunikační infrastrukturou jsou náklady na výstavbu opravdu vysoké, a to nepočítám povolení, která musíte získat. Předpoklad, že by nějaký podnikatel, klidně i malý, našel cestu, jak to zainvestovat, aby se mu to rozumně vrátilo, je velmi nízká. Zde by mohla dotace pomoci.

Chystáte se bílá místa na internetové mapě pokrývat i bez dotací?

Ano, tam kde je připojení k internetu nedostačující, pokrýváme i takové oblasti. Neděláme to však plošně, pouze tam, kde to má smysl, například tam, kde se stavějí nové domy či developerské projekty. Pro bílá místa obecně platí, že zavádět tam síť je velmi drahé a bohužel se to nevyplácí. Stejně se na to dívá většina operátorů.

Před třemi lety jste zahájili sedmiletý investiční plán za 22 miliard korun, v rámci kterého zrychlujete připojení k internetu. Jak se vám to zatím daří?

Na již existující infrastruktuře vyměňujeme pomalejší internet za rychlejší. Abychom to zvládli, musíme zkrátit vzdálenosti mezi technologiemi na ulicích a domácnostmi – zkrátit „dlouhé kabely“. I ve vzdálenějších místech od „ústředny“ jsme schopni nabídnout rychlost 50 Mb/s i více. Paradoxně se dá říct, že čím později jsme začali, tím lépe, protože nyní máme od výrobců k dispozici lepší technologie. Ty, které dnes používáme, umějí až 250 Mb/s, což už je zcela dostačující rychlost.

Jaký byl hlavní důvod pro takovou akci?

DSL technologie pro internet po pevné lince jsme do sítě zavedli před více než 15 lety. I když určitá modernizace proběhla a rychlost se zvýšila až na 40Mb/s, mnoho linek zůstalo na dlouhých kabelech a připojení k internetu bylo pomalé a nespolehlivé. Chtěli jsme nabídnout stabilní a rychlé připojení po pevné lince co největšímu počtu českých domácností, takže investujeme do výstavby optických kabelů a nejnovější DSL technologie. Na řadě míst zavádíme i tzv. pasivní optickou síť.

V čem je pro zákazníka výhodná?

Optická síť využívá k šíření signálu místo klasického měděného kabelu optické vlákno. Informaci přenáší světlo, takže je to rychlejší i spolehlivější než staré rozvody. Pasivní optická síť zjednodušeně znamená, že celá trasa včetně zakončení u vás doma, je optická a po cestě nejsou žádné aktivní prvky, které by musely internet zesilovat. Čím méně máte po cestě aktivních prvků, tím je internet spolehlivější a není závislý na elektřině a poruchách. Když se staví nová síť, tak je určitě nejlepší udělat to takto. Tam, kde rekonstruujeme, se také díváme, zda by to nešlo udělat pasivně, ne vždy je to ale možné.

Jaká je návratnost této investice?

Investice do sítě mají vždy dlouhodobou návratnost a liší se podle místních podmínek. Ovlivňují ji různé poplatky pro povolení stavby, umístění kabelů v zemi a podobně. Pohybujeme se mezi 8 až 15 lety, podle typu investice, lokality, typu zástavby a počtu prodaných služeb.

Z jakých zdrojů jde těch 22 miliard?

Používáme pouze naše peníze.

Od Nového roku jste chtěli domácnostem na optických přípojkách nabízet připojení s rychlostí až 1 Gb/s. Povedlo se? Kolik adres na tuto rychlost dosáhne?

Zatím těch objednávek není moc a nepředpokládám, že o ně bude velký zájem, protože jen málokdo takovou rychlost využije. Ale jsem rád, že ji umíme nabídnout.

Jak rychle může dneska průměrný uživatel vaší sítě surfovat po webu?

Půlka domácností má internet nad 50Mb/s a 831 tisíc českých domácností si může objednat pevný internet v síti CETIN s rychlostí nad 100 Mb/s. Průměrná dostupná rychlost na našich přípojkách je 45 Mb/s.

A naopak, kolik je minimum?

Jsme asi v polovině investičního programu, takže zbývá ještě hodně míst, kde může být internet pomalý. Nejnižší rychlosti, které se dříve poskytovaly, a ještě neprošly modernizací, se tak mohou pohybovat mezi 2 až 16 Mb/s.

Jak by měla vypadat síť v roce 2022? Budou mít v tomto roce všechny domácnosti na vaší pevné síti rychlý internet?

Obvyklá, nejběžnější rychlost bude nad 50 Mb/s, často 100 Mb/s. Některé domácnosti však stále zůstanou ve větší vzdálenosti od ústředny, a tak na rychlejší internet nedosáhnou. Jejich procento však významně klesne. O jejich rozvoji pak můžeme uvažovat v dalším kole investic. Neměly by se však vyskytovat rychlosti menší než 16 Mb/s.

Když celou akci platíte z vlastních zdrojů, nebudete kvůli tomu zdražovat?

V našich nabídkách růst cen neplánujeme. Ale ceny koncovým zákazníkům určují sami operátoři, kterým služby dodáváme. Pokud se tedy sám operátor rozhodne zdražit, je to jeho záležitost.

Má smysl vůbec dělat optické sítě a modernizovat je, když v dohledné době začne fungovat síť 5G?

Rozhodně ano. Rychlost i objem přenášených dat v mobilních i pevných sítích významně roste každý rok. A ten objem dat je třeba z pevné přípojky nebo mobilního vysílače nějakým způsobem „odvést“. Již u sítí 4G/LTE významným způsobem narostl počet základnových stanic, které jsou připojeny na optickou síť, u další generace mobilní sítě se ta potřeba ještě zvýší. A optické sítě, budované například pro připojení domácností, se k tomu budou velmi dobře hodit. A druhý pohled – i když mobilní sítě další generace budou mít daleko vyšší kapacitu, nemohou převzít provoz stávajících pevných připojení. Buď by byly přetížené, nebo by jejich výstavba byla dražší.

Dá se říct, kdy budeme běžně používat technologii 5G?

Dnes už první vlaštovky jsou. Ale reálné použití vidím až kolem roku 2022. Není to však jen o technologii. Mobilní operátoři nyní nainvestovali stovky milionů do sítě LTE, a než se pustí do další technologie, tak potřebují mít tu stávající stabilizovanou. Navíc nejde jen o technologie do sítě, ale také o telefony, které bude potřeba vyměnit. Dá se předpokládat, že 5G telefony se objeví dříve než sítě.

Znamená to, že technologie 4G/LTE již nebude fungovat?

Tyto dvě technologie budou určitě fungovat pohromadě. Pokud ale budete chtít používat 5G, budete potřebovat nový telefon.

Jak rychle pronikne mobilní 5G internet i na venkov?

Férová odpověď na tuto otázku v tuhle chvílí neexistuje. Na pokrytí venkovských oblastí jsou obecně vhodnější vysílací frekvence, které ještě nejsou uvolněné a dnes na nich běží televizní vysílání. I když existuje harmonogram, jak a kdy budou frekvence uvolněné, není ještě jasné, jak budou stanoveny licenční podmínky. Ale ze zkušenosti s 4G/LTE vyplývá, že plné pokrytí obyvatelstva proběhlo po třech až čtyřech letech po zahájení plné výstavby LTE. Může to být i případ 5G, ale je skutečně ještě brzo odhadovat.

Co lepšího přinese technologie 5G?

Bude tam daleko vyšší kapacita přenosu dat. Sítě 5G navíc mají daleko nižší latenci, což je zpoždění, které nás dnešní uživatele ještě příliš nemusí zajímat, ale zajímá to ty, kteří používají a budou používat zařízení závislá na rychlosti reakce. Pro představu jde třeba o samořiditelná auta, kde velkou roli hraje každá milisekunda. V síti se také objeví miliony nových zařízení, od chytrých ledniček po chytré popelnice. Dnešní sítě na to rozhodně nemají kapacitu.

Jaká je podle vás budoucnost internetu? Kam bude směřovat další rozvoj?

Budoucnost bude velmi růžová u těch, kteří internet prodávají a provozují. Život na internetu se totiž zintenzivňuje. Objem fotek, videí a obsahu na internetu roste a je kvalitnější. Internet bude muset být spolehlivý a dosažitelný kdekoliv. Už dnes platí, že používáme zkombinované koncové přístroje, přes které se připojujeme a ani to nevnímáme. A to je to, co způsobuje boom internetu. K internetu se bude připojovat vše, co nás dnes ani nenapadne. Trochu bych měl obavu o lidi jako takové, protože internet je závislost. Myslím si, že lidé se budou muset naučit správně používat technologie.

Uplynuly skoro tři roky od doby, kdy se CETIN oddělil od O2. Jak tento proces zpětně hodnotíte?

Proběhlo to výborně. Při oddělení jsme udělali výhled vývoje společnosti, včetně finančního odhadu s tím, že jsme předpokládali, že budeme fungovat s mírným stabilním růstem. To se vyplnilo a očekáváme, že i letos to bude stejné.