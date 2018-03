Štěpení ČEZ? Rozhodne se během jara, říká šéf firmy Beneš

Pro úplnost, další varianty počítají buď s tím, že nové reaktory postaví sám ČEZ a stát mu poskytne garance. Nebo stát převezme od ČEZ projektové společnosti a nové bloky postaví sám. Beneš ale nechce říct, kterou variantu preferuje.

„Z pohledu ČEZ musíme navrhovat takové řešení, které je výhodné pro všechny akcionáře. Jak pro stát, tak pro menšinové akcionáře,“ říká šéf firmy, kde stát nyní vlastní 70 procent akcií.

Zatím ani není jasné, kudy se při případném dělení ČEZ povede řez. „Zatím jsme nerozhodli, konkrétní variantu jsme nevybrali. Až si to uvnitř firmy ujasníme, předstoupíme před akcionáře a před veřejnost,“ dodává Beneš. Jasno by mělo být během jara.

Beneš tvrdí, že na cenu elektřiny pro zákazníky by transformace ČEZ neměla mít žádný vliv. „V krátkém čase vůbec žádný. A do budoucna, pokud se firmám bude díky jasně zaměřenému profilu dařit, může se to odrazit v kvalitnějších a levnějších službách,“ říká.

Bulharské komplikace

ČEZ pod Benešovým vedením čelí rovněž tlaku kvůli prodeji bulharských firem. Český energetický gigant před měsícem podepsal smlouvu o prodeji svých aktiv takřka neznámé bulharské firmě Inercom, což na Balkáně vyvolalo politickou bouři.



Beneš tvrdí, že vybrali cenově nejvýhodnější nabídku. „Dostali jsme dvě cenově velmi dobré nabídky. Jedna je na cenu zaplacenou najednou v krátkém čase a druhá počítala se splátkami. Pokud chcete takové nabídky porovnat, musíte započítat cenu peněz v čase. A když to uděláte, je nabídka od Inercomu výhodnější,“ říká.

Beneš je také znám dobrými vztahy s prezidentem Milošem Zemanem. „Na Hradě sedí člověk, s nímž jsem schopen diskutovat o evropské energetické politice. A některé mé názory vnímá, případně je adoptuje do svého politického působení. V některých věcech se shodneme, v jiných ne,“ dodává.