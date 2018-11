Od větrníků přes naftu až ke kotelně. ČEZ investuje ve velkém

15:08 , aktualizováno 15:08

Společnost na výrobu syntetických paliv nebo topení pomocí datového centra. To je jen několik z řady projektů, do kterých v zahraničí během posledních letech vložil peníze Inven Capital, investiční fond energetické firmy ČEZ. Většinu z nich však plánuje v horizontu několika let se ziskem prodat.