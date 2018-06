Výpadek platebních karet Visa. Obchody po celé Evropě je nepřijímají

„Visa v současnosti zjišťuje selhání svých služeb a některé platby v Evropě nemohly být zprocesovány. Zjišťujeme, co se stalo, aby celá situace mohla být co nejrychleji uvedena do normálu,“ píše se v prohlášení společnosti Visa, která patří mezi giganty ve vydávání platebních karet.

Od pátečního odpoledne si majitelé karet Visa stěžují na sociálních sítích, že jejich platby nebyly v obchodech nebo čerpacích stanicích přijímány. „V současnosti nemůžeme přijímat platby kartami Visa po celé Evropě,“ přiznal mluvčí společnosti Marks & Spencer.