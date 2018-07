Na eBay se dražil šest let starý cheeseburger, zájemce nabízel 150 dolarů

Jako řada lidí, i Alexander zaznamenal na internetu fotografie cheeseburgeru, podle kterých se jeho podoba s časem příliš nemění. A rozhodl se to ověřit.

„Lidé se mě ptají, jestli je to jedlé. Podle vzhledu ano, ale moc bych to nedoporučoval. Jídlo leželo šest let v prachu,“ konstatoval farmář. V kanadské rozhlasové show As It Happens uvedl, že cheeseburger po šesti letech vypadá lépe, než čekal.



„Jako kdybych hranolky zakoupil dnes ráno. Burger trochu ztmavl a houska je tvrdá jako hokejový puk,“ popisuje Alexander na serveru Her, jak se burger s hranolkami po letech změnil.

Cena 29,99 dolaru, za kterou Alexander burger nabízel, měla pokrýt náklady na dopravu. Podle serveru Globalnews však byli někteří zájemci za bizarní položku ochotní zaplatit i 150 dolarů (3 309 korun).



I'm selling my 6 YEAR OLD McDonald's Cheeseburger & Fries! You KNOW you want to buy them! https://t.co/299KSi8ZKV Get your own piece of undying history today!! Originally Purchased June 7, 2012 @cbcasithappens @oneredpaperclip @CTVKitchener @TheEllenShow — Dave Alexander (@RWTFarm) 5. července 2018

Nakonec se mu však burger prodat nepodařilo. Internetový obchod bizarní položku smazal s odůvodněním, že nemůže prodávat jídlo bez vyznačeného expedičního data. „Datum spotřeby na šestiletém burgeru? To je snad vtip,“ reagoval podle CBC farmář.