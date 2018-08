Velká sláva pro nic. Úpis akcií telekomunikačního giganta z cenou nezahýbal

China Tower vstoupila na trh v době, kdy eskaluje obchodní spor mezi Čínou a USA, což má negativní dopad na náladu investorů. Akcie během středy stouply pouze na 1,29 hongkongského dolaru (3,6 Kč), nakonec uzavřely beze změny na 1,26 HKD.

„Potvrdilo se, že investoři nejeví velký zájem o nové tituly a slabý pohyb, respektive propad IPO lze připsat i velmi negativní čínské obchodní bilanci,“ okomentoval seanci Michal Dvořák, hlavní analytik společnosti Tradecentrum.

Další analytici se potom domnívají, že pokud se cena udrží na emisní ceně nebo nad ní, mohlo by to poskytnout širšímu trhu důvěru. „Dlouhodobí institucionální investoři budou vkládat své finance do firem jako China Tower - je to druh akcií, u kterých se neočekává nějaký prudký skok a nepřiláká velký zájem spekulantů,“ uvedl stratég First Shanghai Securities Linus Yip.

China Tower z nabídky získala 6,9 miliardy USD (152,3 miliardy korun), což z IPO činí největší globální nabídku od roku 2016.

Firma provozuje v Číně 1,9 milionu mobilních komunikačních věží. Společnost vznikla v roce 2014 spojením operací v oblasti komunikačních věží tří státních telekomunikačních firem - China Mobile, China Telecom a China Unicom. Příjmy firmy loni stouply o téměř 23 procent na 68,7 miliardy jüanů (221,9 miliardy korun) a čistý zisk stoupl více než 25násobně na 1,9 miliardy jüanů.

Nabídka akcií China Tower je nejnovějším krokem vlády, která se snaží vdechnout nový život obrovským státním podnikům a podpořit soukromé kapitálové investice.