Milionový byznys ze sklepa. Chipsy z hrachu za dva roky dobyly řetězce

13:15 , aktualizováno 13:15

Češi znají jen hrachovku a čočku nakyselo, říká s nadsázkou Ostravan Martin Mondek. Před dvěma lety proto zažehl v domácí fritéze svou malou revoluci jídelníčků. V současnosti dodává jeho firma Yes Chips do velkých řetězců a míří za hranice. Vypadá to, že našel podobnou díru na trhu, jako dříve výrobci zeleninových chipsů.