Chorvaté postavili tunel do prázdna, lidé z Omiše soptí vzteky

Obchvat měl vést skrz skalní masiv nad Omišem, překročit řeku Cetina, aby se na její druhé straně opět zanořil do skály a nakonec se severozápadně od města napojil na Jadranskou magistrálu.

Dělníci zatím vykutali jihovýchodní část tunelu, která měří 1 471 metrů. Pak ale podle stanice RTL Croatia práce na stavbě ustaly, takže ve skále nad řekou Cetina ústí tunel do prázdna.

Místní obyvatele průtahy ve výstabě obchvatu, který úřady označily jako „klíčovou infrastrukturní investici“, rozpalují do běla. „Domů mi to trvá půl hodiny, tři hodiny do Splitu nebo na Makarskou,“ svěřil se stanici muž jménem Marko. „Pro ně je to legrace. Možná si myslí, že tam bydlí Batman,“ zamýšlí se nad účelem tunelu mladík Frane.

Úřady po odvysílání reportáže slíbily, že práce na obchvatu opět brzo začnou. „Očekáváme, že až skončí letní prázdniny, tak bude vyhlášen tendr na stavbu mostu,“ slibuje starosta Omiše Ivo Tomašovič. Když všechno půjde dobře, mělo by se ve stavbě už příští rok pokračovat.

Dopravní zácpy v Omiši jsou chronickým problémem. Hlavní dopravní tepna podél Jadranu zde totiž přechází Cetinu přes úzký most, který se navíc čas od času zvedá kvůli lodím. V letní sezóně městem projede asi 50 000 aut denně a kolony někdy měří až pět kilometrů.

Selcuk Eren (Twitter) @selcukerennn Hırvatistan'ın Omis bölgesinde trafik sorununu çözmesi için 6 yıldır inşaatı devam eden ve 44 milyon dolar harcanan tünelin sonu hiçbir yere çıkmış: https://t.co/v3bHSHOOcY odpovědětretweetoblíbit