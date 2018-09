Místo kouře výpary. Vyšší daně zahání tabákové firmy k výrobě alternativ

Zahřát, ale nespálit, vdechovat aerosol, nikoliv kouř. Kouření tradičních cigaret má postupně nahrazovat šlukování tabákových výparů bez kouře, věří tabákové firmy. Proč? Má to způsobit menší škody na zdraví a ve svém důsledku i menší přísnost ze strany regulátorů. Takzvané zahřívané tabákové výrobky zatím na český trh uvedli dva výrobci, třetí vyčkává.



Trend je v západním světě jasný – přitvrdit vůči tabáku. To je důvod, proč firmy zkoušejí prorazit s novou technologií a po éře elektronických cigaret zavádějí takzvané zahřívané tabákové výrobky. Dvě ze tří nadnárodních tabákových firem, které vyvinuly svou verzi přístroje na tabákové výpary, už je představily také v České republice.

Philip Morris přišel loni v červenci jako první s přístrojem iQOS, do kterého se vkládají speciálně vyrobené tabákové tyčinky. Firma British American Tobacco (BAT) představila přístroj Glo na podobném principu včera. „Očekáváme, že v roce 2030 budou tabákové produkty nové generace představovat 30 procent trhu,“ doufá Steven Donaldson, šéf BAT ČR.

Třetí společnost, která svůj přístroj na zahřívání tabáku už ve světě prodává, ale v Česku jej zatím nepředstavila, je Japan Tobacco International. „Datum uvedení našeho výrobku Ploom TECH na český trh jsme zatím nestanovili,“ říká Jiří Hauptmann, šéf komunikace japonské firmy. Že přijde pozdě a trh už bude rozebraný, se nebojí. „Přechod na tyto výrobky bude pozvolný, ne masový, protože zatím nedokážou spotřebiteli plně nahradit klasickou cigaretu,“ myslí si.

Ti, kdo přišli na trh první, mají jednu nevýhodu – musí spotřebitelům vysvětlit, jak nové výrobky fungují, což je v době přísné regulace reklamy na tabák dost nákladné. Philip Morris i BAT musely každá najmout asi 200 lidí, „ambasadorů“, kteří zájemcům nový způsob „kouření“ na schůzkách individuálně vysvětlují a přístroje jim na požádání bezplatně půjčují.

Jak přežít za časů regulace

Tabákový průmysl hledá cestu, jak přežít ve vyspělých zemích. Vsadil na technologii, která je podle dosavadních krátkodobých studií pro zdraví méně škodlivá než klasické cigarety. Ty jsou stále více v nemilosti. Není výjimkou, že spotřební daň z krabičky cigaret představuje víc než polovinu ceny. Zvětšují se varování na krabičkách, přibyly odstrašující obrázky, reklama na kouření zmizela z veřejného prostoru. Evropská unie zakázala cigarety s příchutí a slim cigarety.

Evropské výrobce a distributory čeká příští rok nová nákladná povinnost – zavést systém track and trace, aby bylo možno každou krabičku cigaret vystopovat z továrny v Bulharsku až do trafiky v Česku. K tomu řada států zakazuje kouření v restauracích – Česko se k nim přidalo loni v květnu. Od kouření odrazuje i daň. Minimální spotřební daň z jedné krabičky činila před šesti lety 42 korun, letos je to 52 korun.

Novinky čeká zdanění

Zatím se zahřívané tabákové výrobky prodávají v Česku bez daně. Návrh zákona, který novinky zdaní, je v parlamentu v prvním čtení. Platit by mohl začít v prvních měsících roku 2019. Daň se nemá odvíjet od kusu, jako u klasických cigaret, ale podle gramáže tabáku, což vyjde výrazně levněji. Daň z dvacítkové krabičky tabákových náplní do zahřívacích přístrojů tak přijde zhruba jen na 12 až 14 korun.

Podobně zavádějí nižší zdanění na zahřívaný tabák i další evropské státy. Dávají tak najevo, že nové kouření považují za méně škodlivé než to klasické a budou ho méně „trestat“. Žádné dlouhodobé studie, které by menší škodlivost prokazovaly, však zatím neexistují.

V Česku trh s cigaretami pomalu, ale setrvale klesá o 1 až 2 procenta ročně. Vyplývá to z celních statistik o počtu okolkovaných cigaret. Také počet kuřáků jde dolů – podle zprávy Státního zdravotního ústavu roce 2012 kouřilo 31,3 procenta dospělé populace, loni se ke kouření hlásilo už jen 25,2 procenta lidí.