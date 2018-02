Brusel nařídil očipování cigaret kvůli padělkům. Kuřivo v ČR může podražit

Co cigaretová krabička, karton, paleta, to speciální kód. Ten se bude skenovat a posílat do systému při každém pohybu zboží od výrobce k distributorům, mezi jejich sklady až do trafiky. Každý výrobce a distributor bude muset vybudovat masivní databáze, vyrobit a nainstalovat programy, nakoupit počítače a čtečky kódů, vyškolit personál.

Nejčastěji pašované značky do Česka (v %) Marlboro - 20,3

- 20,3 L&M - 13,4

- 13,4 Jin Ling - 6,3

- 6,3 Camel - 5,7

- 5,7 Fest - 5,5

- 5,5 Winston - 5,5

- 5,5 NZ - 4,7

- 4,7 Davidoff - 3,9

- 3,9 Monte Carlo 2,5

2,5 Pall Mall 2,2

2,2 Priluky - 2

- 2 Prima - 1,6

- 1,6 Lucky Strike - 1,5

- 1,5 Kent - 1,4

- 1,4 ostatní - 23,5 Pozn.: část z těchto cigaret se v rámci bezcelního dovozu ocitla v Česku legálně

Proč se to vše chystá? Kvůli pašovaným a padělaným cigaretám. V Evropě představuje podíl nelegálních cigaret na celkové spotřebě zhruba desetinu, v Česku jen čtyři procenta. Patříme k těm „šťastnějším“ zemím, protože nelegální cigarety přes nás spíše protékají dál na západ, kde se dají prodat s větším ziskem.

Země EU kvůli tomu podle pravidelného reportu poradenské společnosti KPMG z roku 2016 přicházejí ročně o 10,2 miliardy eur na daních, tedy zhruba 260 miliard korun.

Evropská komise počítá, že robustní opatření sníží výskyt nelegálních tabákových výrobků o pětinu, což má ulevit legálním výrobcům. „Umožní to sledovat legální tabákové výrobky, ze kterých se v určitém okamžiku stávají nelegální,“ říká Aikaterini Apostolaová, mluvčí pro oblast zdraví a potravinové bezpečnosti Evropské komise.

Má na mysli falešné exporty, kdy se legálně vyrobené zboží pašuje v rámci EU ze země s nižší spotřební daní do státu s vyšší daní. Tím země s dražšími cigaretami přicházejí o spotřební daň. Například v Česku tvoří spotřební daň plus DPH dohromady zhruba 70 procent ceny cigaret.

Speciální kódy s bezpečnostními prvky na krabičkách mají zároveň sloužit jako ochrana před padělky. Podle mluvčí Komise díky tomu celníci nebo další kontrolní orgány budou schopni padělky bezpečně rozpoznat, když na ně narazí.

Zbytečně nákladné řešení, reagují výrobci

Výrobci cigaret avizovanému úbytku nelegální konkurence příliš nevěří. „Místo aby se opatření zaměřilo na nezákonný obchod s tabákem pocházejícím mimo EU, došlo k vytvoření extrémně komplikovaného a nákladného řešení, které monitoruje pohyb EU výrobků uvnitř Unie,“ říká Jiří Hauptmann, šéf komunikace JTI (výrobce značek Camel či Winston).

Kolik se kde kouří pašovaných cigaret Podíl pašovaných a padělaných cigaret na spotřebě ve vybraných zemích, v procentech Dánsko - 1,8

- 1,8 Švýcarsko - 2,8

- 2,8 Česko - 3,1

- 3,1 Slovensko - 3,5

- 3,5 Maďarsko - 4,3

- 4,3 Německo - 5,2

- 5,2 průměr EU - 9,5

- 9,5 Francie - 14,8

- 14,8 Polsko - 15

- 15 Řecko - 18,8

- 18,8 Lotyšsko - 22,6 Pramen: tabákové firmy, KPMG Project Sun 2017

Padělané zboží nebo cigarety vyrobené mimo EU celníci budou muset chytat stejně jako dosud - při fyzických kontrolách na silnicích, ve skladech či v trafikách. Podle Hauptmanna může celoevropské opatření zasáhnout nelegální obchod jen ve výši zhruba jednoho procenta tabákového trhu. Náklady JTI zatím neumí spočítat, ale prý „budou značné“.

Spotřebitelé v Česku pocítí novinku zřejmě v ceně a nově uvidí na krabičkách kódy. Vlastní kódy už dnes pro ochranu výrobků používá například jednička na trhu, Philip Morris. „Děláme vše pro to, abychom vyloučili možnost zapojení legálních distributorů do černého trhu, monitorujeme prodeje našich zákazníků a důrazně po nich požadujeme, aby spolupracovali v boji proti nelegálnímu obchodu,“ říká Tomáš Korkoš, člen představenstva Philip Morris ČR.

Jak vůbec funguje nelegální byznys s tabákem? „Nejedná se o převoz po kamionech, jak je obecná představa, ale spíše o soukromé vozy nebo malá nákladní auta,“ vysvětluje Jana Bártová z Imperial Tobacco ČR. Podle ní většina takových převozů putuje dál na západ, pouze malá část zůstává v Česku.

Nelegální zboží pak distribuují do trafik a na tržnice jednotlivci, častý je podpultový prodej ve večerkách, což je v Česku převážně doménou vietnamské komunity. „Stačí se na Ostravsku ve večerce zeptat, jestli by prodejce neměl i nějaké levnější cigarety,“ říká dobře informovaný zdroj z oboru.

Zadarmo to nebude

Všichni teď s napětím čekají na vyhlášky, které evropskou směrnici vyloží a řeknou, jak systém přesně nastavit a vybudovat. Času je přitom jen něco přes rok. Podle výrobců i distributorů se to v praxi nedá stihnout už kvůli požadavku na vybudování mohutného IT systému. Navíc například vůbec není jasné, kdo to zaplatí. Ve směrnici se píše, že veškerý potřebný hardware a software „poskytnou“ výrobci, tedy i programy a čtečky distributorům. Ale zda úplatně, nebo zdarma, to už se neříká.

V Česku bude mít na starosti zavedení směrnice do českého práva ministerstvo zemědělství. To například bude muset vybrat autoritu, která bude přidělovat výrobcům „jedinečné identifikátory“, zjednodušeně speciální kódy pro cigaretové krabičky a větší balení. V kódu bude mimo jiné zašifrováno datum, čas a místo výroby, popis výrobku, zamýšlená trasa přepravy, skutečná trasa přepravy z továrny do trafiky včetně všech použitých skladů.

Každý výrobce si bude muset vést databázi, do níž bude ukládat informace ke svým kódům, a ty se zjednodušeně řečeno budou sbíhat v jedné velké evropské superdatabázi. Do ní se také budou zaznamenávat informace o každém pohybu cigaretové krabičky.

V Česku má dodržování opatření přezdívaného „Track and Trace“ (sledovatelnost, dohledatelnost) kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Generální ředitelství cel.

Opatření se dotkne i trafik, které budou muset být v systému registrovány vlastním číslem. Zatím není vůbec jasné, jestli si budou moci prodejny v rámci jednoho řetězce zboží mezi sebou přesouvat v okamžiku, kdy potřebují doprodat zásoby se starými daňovými kolky. Povinnost se má zatím týkat výrobců cigaret a jejich dovozců ze třetích zemí. O pět let později dopadne i na výrobce doutníků.

