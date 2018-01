Přestáváme kouřit, hlásá největší výrobce cigaret na světě

Tabákový koncern zveřejnil své novoroční předsevzetí „přestat prodávat cigarety v Británii“. Jedná se o součást dlouhodobé snahy společnosti o „budoucnost bez kouře“. Firma mimo jiné požádala britskou premiérku Theresu Mayovou o možnost tisknout informace jak přestat kouřit přímo na krabičky.

Podle protikuřáckých aktivistů se ale jedná jenom o PR, informoval server BBC. Text reklamy, kterou společnost Philip Morris publikovala v novinách zní: „Naše novoroční předsevzetí: pokoušíme se přestat kouřit.“ Reklama vyzývá kuřáky k návštěvě nové webové stránky, která obsahuje informace o tom, jak přestat s kouřením či přejít k jiným typům tabáku.

Uvádí také cíle firmy jako nabídka podpory pro lokální úřady v oblastech, kde je množství kuřáků největší, nebo rozšíření dostupnosti nových alternativních produktů v rámci Velké Británie. Podle inzerátu společnost Philip Morris utratila za vývoj alternativních produktů zatím 2,5 miliardy liber (téměř 72 miliard korun).



V reakci na dotaz BBC, proč tabáková společnost bojující proti kouření jednoduše nepřestane vyrábět cigarety, uvedl mluvčí Philip Morris: „Pokoušíme se dosáhnout svého cíle tak rychle, jak je to možné. Kdybychom jenom přestali prodávat cigarety, jiní by je prodávali místo nás. V Británii jsou si kuřáci dobře vědomi rizik spojených s kouřením, ale chtějí víc informací o možnostech jak přestat či přejít na alternativy.“



Philip Morris je americká nadnárodní tabáková společnost, jejíž produkty se prodávají ve více než 180 zemích světa. Patří jí značky jako Marlboro, Benson & Hedges či L&M. Svou ideu „budoucnosti bez kouře“ prosazuje dlouhodobě, přišla i s novými produkty založenými na nahřívání tabáku, které by měli kuřákům nabídnout obdobný požitek jako při kouření, ale bez jakéhokoliv spalování.



BBC uvádí, že společnost nabízí v Británii řadu alternativních kuřáckých výrobků. Kromě zmiňovaného nahřívaného tabáku Iqos jim také patří značky elektronických cigaret Nicocig, Vivid a Mesh. „Věříme, že máme důležitou roli v tom, aby se Británie stala zcela nekuřáckou,“ říká Peter Nixon, výkonný ředitel Philip Morris ve Spojeném království.



Nicméně podle Deborah Arnottové, šéfky zdravotní charity Action on Smoking and Health, by byla případná podpora tabákové společnosti pro lokální úřady jenom obyčejným finančním darem. „Philip Morris dobře ví, že vláda nesmí přijímat finance od tabákového průmyslu,“ uvedla pro BBC. „Ukazuje to, že mají spoustu peněz. Místo darů by měli spíš platit vládě větší podíl ze svých enormních zisků,“ dodává Arnottová.



V červenci 2017 přišla britská vláda s plánem snížit procento kuřáků mezi obyvateli do roku 2022 z 15,5 na 12. Podporu premiérce Mayové v této snaze vyjádřil i Nixon.



