Česko zaplavují levné balíky z Číny. Lákavá výjimka z DPH však skončí

Na zboží z Číny si Češi jsou ochotni počkat měsíc, klidně i dva. Až o polovinu nižší ceny, drobné zásilky osvobozené od DPH, cla a často i poštovného. To vše se jim zdá jako adekvátní kompenzace za pozdější dodávku. A takových zákazníků je čím dál víc.

„Objem zásilek z Číny pravidelně vzrůstá. Loni jsme meziročně zaregistrovali zhruba čtyřicetiprocentní nárůst. Od začátku letošního roku roste množství zásilek z Číny o zhruba 50 procent,“ popisuje trend mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Podobná čísla má Celní správa ČR. Z loňských téměř 15,6 milionu zásilek s hodnotou do 22 eur tvořil dovoz z Číny přes 9,6 milionu. Letos je dominance této země vůči zásilkám z jiných států ještě vyšší. Vzrostla z 60 na 67 procent. Loňský objem balíků z Číny se současným tempem podaří překonat v polovičním čase, tedy už v červnu.

Češi si z Číny nejčastěji objednávají elektroniku, obvykle smartphony. Dovoz dražších zásilek je marginální, nedosahuje ani jednoho procenta.

Česko ještě neobsluhuje

E-shopy, které zastřešuje skupina Alibaba, zejména populární AliExpress.com nebo Taobao.com, jsou oblíbenější nejen v tuzemsku, ale v celé Evropě. Internetový obr odesílá z Číny zákazníkům na starém kontinentu 1,5 až 2 miliony balíčků denně. Toto množství za poslední tři roky narostlo zhruba o 40 procent.

I proto čínský gigant otevřel před necelými dvěma měsíci svůj nový sklad v Jenči u Prahy, na dohled od rozlehlých hal amerického rivala v ­Dobrovízi. Na rozdíl od Amazonu to provedl v tichosti a bez ceremoniálů.

Společnost 4PX Express, která zajišťuje v tuzemsku logistiku pro Alibabu, tvrdí, že pozornost jako Amazon nepotřebuje. V logistickém parku VGP Jeneč otevřela v pilotním provozu už loni, teď, v náběhu do ostrého režimu, rozesílá zásilky z Číny zejména do Německa a západní Evropy. Český trh neobsluhuje, to se však brzy změní.

„Máme v plánu rozšíření působnosti skladu na Čechy a Slovensko. Časový harmonogram zatím nemáme, ale mělo by to být co nejrychleji,“ řekl MF DNES ředitel 4PX Express Radoslav Palla. Kapacity skladu, který je po rozšíření na 68 tisíc metrů čtverečních zhruba o třetinu menší než nedaleký sklad Amazonu, by měly stačit.

Přesto zásilky čínského giganta momentálně na místě třídí a odbavuje méně lidí, než bylo v plánu. Zpočátku se hovořilo o pěti stech pracovníků, dnes jich je necelých 200.

„Není sezóna a podařilo se nám automatizovat víc procesů, než jsme předpokládali v době výstavby a pilotu,“ vysvětlil Palla s tím, že nárůst očekává před Vánocemi. Problémy se sháněním lidí má stejné jako ostatní, výši mzdy prozradit nechtěl. V Amazonu skladník nastupuje za 135 Kč na hodinu a s bonusem si měsíčně přijde na 25 tisíc.

Alibaba Group je čínským nadnárodním gigantem s tržní kapitalizací 505 miliard amerických dolarů (asi 11 bilionů korun). To je více než dvojnásobek ročního výkonu české ekonomiky.

Srovnání s národní ekonomikou přitom není úplně nesmyslné. Zakladatel Jack Ma, třetí nejbohatší Číňan podle loňského žebříčku magazínu Forbes, totiž loni neskromně prohlásil, že se Alibaba do roku 2036 stane pátou největší ekonomikou světa. Předstihne prý například Německo nebo Indii.

Bez DPH už to nepůjde

Růst Alibaby v Evropě může zbrzdit skutečnost, že některé jeho výhody od ledna 2021 skončí. Rada Evropské unie loni v prosinci schválila směrnici, která odbourá osvobození od DPH u zásilek do 22 eur (570 Kč).

Legislativní práce k­novým pravidlům ještě pokračují. Do konce tohoto roku Komise předloží Radě k­ projednání návrh příslušných prováděcích opatření. Každá země včetně Česka následně bude muset pravidla promítnout do národní legislativy.

Balíky se valí do Česka Data Celní správy ČR (leden až duben). V milionech kusů. ZÁSILKY Z CIZINY

2017: 4,3

2018: 9,5 PODÍL ZEMÍ (2018)

Čína: 6,38

Zbytek: 3,12 Čínské balíky svou dominanci upevňují na úkor ostatních zemí. Podíl zásilek z Číny narostl z 60 na 67 procent. NEJČASTĚJI OBJEDNÁVANÉ ZBOŽÍ

Elektronika (především smartphony)

Obuv a oděvy

Náramkové hodinky

Sportovní příslušenství (hokejky a golfové hole)

Módní doplňky (kabelky, opasky, „renomované značky“)

Parfémy

Je to obrana proti dnešní běžné praxi, kdy se na drobné zásilky přeposílané v rámci EU uplatňuje DPH, zatímco balíčky ze třetích zemí mají osvobození. Vedle toho se hodnota zásilek „podstřeluje“, aby se vešly do 22 eur a nemusely se danit.

„Často dochází k znevýhodňování místních obchodníků,“ přitakává ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Podle ministerstva financí se od roku 2021 zároveň pro zásilky do 150 eur zavedou zjednodušené možnosti odvodu daně: prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa (takzvaný One-Stop-Shop) a možnosti přiznávat a platit DPH při dovozu osobě, která předkládá zboží k celnímu odbavení (zejména poštovní operátoři).

DPH ze zásilek do 150 eur budou muset odvádět i platformy, jako jsou elektronická tržiště a portály, které se na prodeji zásilek ze třetích zemí podílejí. Co přesně to bude znamenat, ministerstvo neupřesnilo.

„Přesnější vymezení a podmínky budou obsaženy v připravovaných prováděcích opatřeních,“ uvedla mluvčí ministerstva Michaela Tesařová.

U zásilek v hodnotě 22 eur odpovídá 21procentní daň z 4,6 eura, tedy 120 korunám. O tolik by maximálně mohl malý balík z Asie podražit. „Osobně s poklesem zájmu nepočítám, protože kupní cena se mi zdá pro určité typy zboží stále výhodnější,“ myslí si ředitel 4PX Express Palla.