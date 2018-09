VIDEO: Za hodinu tam a zpátky. První rychlovlaky spojí Hongkong s Čínou

Otevření nové vysokorychlostní železnice má usnadnit cestování mezi Hongkongem a čínskou pevninou. Trať vede přes Šen-čen. „Její otevření znamená vstup Hongkongu do vysokorychlostní železniční éry,“ řekl Zhang Xiaoming, ředitel Úřadu pro záležitosti Hongkongu a Macaa.

Doba jízdy mezi hongkongskou stanicí a Kantonem bude 47 minut, cesta do Šen-čenu potrvá necelou čtvrthodinu a do Pekingu se lidé dostanou přibližně za devět hodin. „Rodina žijící v Kantonu si může vzít vysokorychlostní vlak do Hongkongu a za hodinu být zase zpátky. A lidé, kteří nikdy nebyli na pevnině, na ni mohou konečně vycestovat,“ dodal Zhang.

Vysokorychlostní železnice posilují ekonomické vazby mezi pevninskou Čínou a Hongkongem. „Pro mnoho čínských měst je to velký průlom, protože je to poprvé, kdy mají přímou vazbu s Hongkongem, nejdůležitějším centrem v jižní Číně,“ uvedl stratég Yu Zhanfu.



Konkurent letecké dopravy

Nejdelší světová vysokorychlostní železniční síť poskytne spojení Hongkongu se 44 pevninskými destinacemi. Celkem už 25 tisíc kilometrů železničních tratí však představuje silného konkurenta čínským leteckým společnostem, které kvůli přetíženému vzdušnému prostoru a omezené přistávací dráze zaznamenávají pravidelná zpoždění letů.

„Cestující vlakem vystoupí rovnou v centru Hongkongu, kdežto ti, kteří letí letadlem, přistanou na letišti a do centra se musejí dopravit dalším spojem. Tato skutečnost vybízí spoustu lidí k tomu, aby si vybrali právě vlak,“ uvedl Yu Zhanfu.

„Poté, co loni v prosinci začal provoz vysokorychlostních vlaků mezi Čcheng-tuem a Si-anem, musely některé letecké společnosti snížit počet letů na tři z několika desítek,“ píše server Traveller.

Cena vlakové jízdenky je navíc mnohdy až o polovinu levnější, cestující vlakem také nemusejí podstupovat zdlouhavé letištní kontroly. Letecké společnosti se tak soustředí spíše na dlouhé lety, kde mají oproti vlakům jasnou výhodu v čase.