Na chudém čínském venkově vyroste futuristický systém Hyperloop

Kalifornská firma Hyperloop Transportation Technologies, která se zabývá vývojem konceptu vysokorychlostního transportního systému, uzavřela ve čtvrtek podle People‘s Daily smlouvu s čínskou státní společností Tongren Transport, Tourism and Investment Group. Společně by měly vybudovat dopravní linku ve městě Tongren, které se nachází v jihozápadní oblasti Číny v provincii Kuej-čou.

Systém Hyperloop, jenž je stále ve fázi konceptu testovaného pro budoucí komerční užití, by měl v této oblasti nejdřív propojit město Tongren s letištěm Fenghuang. Vybudování této 10kilometrové trasy by mělo stát přibližně dvě miliardy čínských juanů (6,5 miliardy korun). Následně by se mělo dopravní spojení rozšířit až na 50kilometrový úsek, což by znamenalo dodatečnou investici osm miliard juanů (26 miliard korun).



Kuej-čou patří mezi nejchudší oblasti Číny, ve srovnání podle hrubého domácího produktu v přepočtu na jednoho obyvatele jsou na tom hůř pouze dvě provincie z celkových 31. Nicméně server Quartz píše, že jelikož je oblast součástí projektu takzvané Nové Hedvábní stezky, stává se atraktivní pro zahraniční investory.



Něco mezi Concordem a stolem na air hockey

Prvotní návrh transportní technologie Hyperloop, která by měla nastartovat hospodářský rozvoj této provincie, představil Elon Musk v roce 2013. Od té doby vzniklo několik dalších konceptů tohoto futuristického dopravního prostředku, například projekt Virgin Hyperloop One britského miliardáře Richarda Bransona.



Musk svůj projekt v nadsázce popsal jako „něco mezi Concordem, elektromagnetickým dělem a stolem na air hockey“. Systém je založen na podtlakových tunelech, přes které jezdí přetlakové kapsle na vzduchových polštářích, aby se eliminovalo tření. Podle odhadů by měla technologie v budoucnu umožnit cestování rychlostí až 1 223 kilometrů v hodině.



Zmiňovaná kalifornská firma Hyperloop Transportation Technologies je jednou z nejvýraznějších společností zabývajících se vývojem této technologie. Spolupracovala i s Českou republikou, Brno chtělo s její pomocí vytvořit vysokorychlostní dopravní spojení s Prahou a Bratislavou.