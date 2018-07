Čínské smetánce se doma moc nelíbí, bohatí nejvíce pošilhávají po USA

Tvrdí to výroční studie výzkumné společnosti Hurun Research Institute. Podle výzkumu, který se zaměřil na 224 čínských boháčů se jměním v průměru 4,5 milionů dolarů (99,7 milionů korun), je nejčastějším důvodem, proč Číňané volí USA (80 procent), tamní vzdělávací systém. Vzdělání je nejdůležitějším důvodem pro imigraci pro 83 procent všech dotázaných.

„Vše to souvisí zejména s novým politickým kurzem prezidenta Si Ťin-pchinga. Situace v Čínské lidové republice v nejvyšších politických patrech a její dynamika je podobná mocenským strukturám například v Rusku a bývalých sovětských republikách,“ řekl portálu iDNES.cz sinolog a ekonom Martin Kříž.

Podle serveru Stansberry Churchouse Research čínské politické a vojenské elity dlouhodobě odmítají tamní vysokoškolské vzdělání a raději posílají své potomky studovat na prestižní univerzity v Americe. Například dcera čínského prezidenta Si Ťin-pschinga studovala na Harvardské univerzitě v USA. Podle studie výzkumné společnosti Statista bylo ve školním roce 2016/2017 na amerických univerzitách přes 350 tisíc čínských studentů.

V každoročním žebříčku nejlepších univerzit Times Higher Education 2018 se z čínských univerzit umístila nejlépe Pekingská univerzita, a to na místě.

Zdravější vzduch i potraviny

Dalším důvodem, proč čínští milionáři uvažují o stěhování, je touha žít v čistších městech. Nejlidnatější zemi světa totiž trápí polétavý prach a oxid síry ve vzduchu. Obrovský čínský ekonomický růst má za následek také 40procentní znečištění podzemní vody v Pekingu či 56procentní vody pod Šanghají. Není proto divu, že jsou ekologičtější místa pro zámožné Číňany obzvláště důležité.

S tím souvisí i bezpečnost potravin, která je podle respondentů na třetím místě s 57 procenty. Atraktivní jsou pro čínské milionáře i zdravotní a sociální zabezpečení, ochrana majetku či plánované snižování daní, které má ve své agendě americký prezident Donald Trump (psali jsme zde).

Zajímavostí je, že 90 procent těch, kteří uvažují o imigraci, by se však rádi v důchodovém věku do Číny vrátili, nebo by střídavě žili v zámoří i Číně.

Nákup zámořských nemovitostí se stal pro čínské milionáře populárním způsobem, jak investovat své bohatství, píše server CNBC. Devizové vklady a nákup nemovitostí jsou nejoblíbenější zahraniční investicí. V průměru utratí za nemovitost 800 tisíc dolarů (17,6 milionů korun). Podle studie je největěší zájem o nemovitosti v Los Angeles, které si drží prvenství na seznamu již pátým rokem. Po něm následuje Boston a San Francisco.

„Investice v zahraničí pomáhají Číňanům bohatství získané v relativně krátké době při neustále se měnící legislativě ochránit před případným znárodněním,“ dodal sinolog Martin Kříž.