Čína si dupla a americké aerolinky přestaly používat název Tchaj-wan

Do Tchaj-wanu si pasažéři American Airlines, Delta Air Lines či United Airlines letenku už nekoupí. Tento název totiž aerolinky vymazaly ze svých systémů. Na žádost Číny už se totiž objevuje jen název hlavního města Tchaj-pej, píše CNN. „Letecká doprava je globální podnikání, dodržujeme pravidla v zemích, kde působíme,“ uvedla americká mluvčí Shannon Gilsonová pro CNN.

Peking neupřesnil, jakým způsobem by „neposlušné“ společnosti potrestal v případě, že by Tchaj-wan na svém webu i nadále uváděly. V tomto roce však z podobného důvodu zablokoval webovou stránku Marriott, která Tibet, Hongkong, Macau a Tchaj-wan označila za oblasti, které jsou od Číny oddělené.

Ačkoli je Tchaj-wan de facto samostatný stát, který disponuje vlastní vládou, mezinárodně uznávaný není. Jeho území si totiž nárokuje Čínská lidová republika, která ho považuje za jednu ze svých provincií. Dlouhodobě napjaté vztahy mezi oběma zeměmi se výrazně zhoršily v roce 2016, když tchajwanské prezidentské volby vyhrála Cchaj Jing-wen, která politiku jednotné Číny odmítá.

Jejich území, jejich pravidla

Bílý dům upozorňuje na to, že se z politiky Čínské komunistické strany stává trend, který se začíná dotýkat i amerických občanů a soukromých společností. „Pokud někdo operuje na čínském území, měl by respektovat pravidla země, její suverenitu a územní uspořádání,“ reagoval na to mluvčí čínského ministra zahraničí Keng Šuang.

Podle deníku The Washington Post se dobré vztahy s Čínou ukazují jako důležité pro mezinárodní obchod. Jen loni tato země do globálního leteckého průmyslu přispěla skoro 550 miliony leteckých pasažérů. Analytici také tvrdí, že v případě nespokojenosti může Peking blokovat stránky konkrétních aerolinek a tím omezit počet cestujících do Spojených států.