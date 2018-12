Čína sníží cla na dovoz aut z USA, řekl zdroj americké vlády

9:20 , aktualizováno 9:20

Čína sníží cla na dovoz automobilů z USA ze současných 40 na 15 procent. Agentuře Reuters to sdělil nejmenovaný zdroj z americké vlády. Jednalo by se možná o první ústupek poté, co obě strany deklarovaly, že dočasně složí zbraně. V mezičase chtějí vyjednat kompromis v obchodní politice.