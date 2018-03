Blíží se obchodní válka mezi USA a Čínou? Peking pohrozil odvetnými cly

Prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal dekret, který by mohl vést k uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 miliard dolarů. Opatření je reakcí na údajné čínské krádeže amerického duševního vlastnictví. Od pátku také vstupují v platnost cla na dovoz ocele a hliníku do USA, která se rovněž výrazně dotýkají Číny.

„Čína doufá, že Spojené státy se stáhnou z okraje propasti, učiní moudrá rozhodnutí a zabrání tomu, aby se bilaterální obchodní vztahy dostaly do nebezpečné oblasti,“ uvedlo čínské ministerstvo obchodu v prohlášení.

Současně však Čína ukázala, že je připravena k odvetě, když oznámila, že plánuje zavést cla na dovoz zboží z USA v hodnotě až tří miliard dolarů. Na seznamu je celkem 128 amerických produktů, mimo jiné také čerstvé ovoce, víno a ořechy. Tato cla mají být odpovědí na americká cla na ocel a hliník.

Peking je zatím zdrženlivý

Čína zároveň upřesnila, že pokud s ní Spojené státy neuzavřou přijatelnou obchodní dohodu, zavede cla ve dvou fázích. Nejprve to budou cla ve výši 15 procent na 120 produktů. Později 25procentní cla na vepřové a recyklovaný hliník.

Donald Trump v roce 2017 přivítal ve svém sídle čínského prezidenta s chotí.

Peking podle analytiků zatím volí zdrženlivost. „Čína svým rezervovaným postojem dává najevo víru v to, že si Trump své chyby uvědomí a napraví své postupy,“ řekl zástupce hlavního ekonoma Čínského centra pro mezinárodní ekonomickou výměnu Sü Chung-cchaj. „Pokud bychom opravdu chtěli provést protiúder, jednali bychom jinak. Tvrdší odpověď by byla zacílená na sóju a automobily,“ dodal.



Stupňující se napětí mezi oběma zeměmi otřáslo finančními trhy. Investoři se domnívají, že pokud obchodní bariéry začnou narůstat, bude to mít pro globální ekonomiku hrozivé důsledky.

Zda vypukne obchodní válka se dozvíme za třicet dní

Trump uvedl v memorandu, které podepsal ve čtvrtek, že po zveřejnění seznamu čínského zboží, na které by mohlo být zavedené clo, začne 30denní konzultační období. To vytváří prostor pro případná jednání, která by vyřešila Trumpovo obvinění, jež se týká krádeže duševního vlastnictví a nucených transferů technologií. Trump rovněž uvedl, že považuje Čínu za přítele a že jsou nyní obě strany uprostřed jednání, napsala agentura Reuters.