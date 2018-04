Porušujete mezinárodní obchodní pravidla, stěžuje si Čína na Trumpova cla

Čína podle Světové obchodní organizace (WTO) požádala o 60 dní konzultací s USA kvůli sporu o cla na hliník a ocel. Pokud se obě strany v této době nedohodnou, bude o sporu rozhodovat panel obchodních expertů.

Ocel a hliník patří mezi čínská průmyslová odvětví, ve kterých nabídka překonává poptávku. Obchodní partneři Číny si stěžují, že čínské ocelárny vyvážejí nadbytek své produkce za nepoctivě nízké ceny, a ohrožují tak pracovní místa v USA a Evropě.

Spojené státy kupují jen málo čínské ocele a hliníku, protože již dříve země uvalila na toto zboží cla, jejichž cílem bylo vykompenzovat nepoctivé podpory pro čínské výrobce. Podle ekonomů má reakce Pekingu ukázat, že se země hodlá bránit.

Čínská vláda v reakci na cla zveřejnila koncem března seznam amerického zboží dováženého do země, na které by mohla uvalit odvetná cla, pokud se nepodaří urovnat spor o cla na ocel a hliník. Jde o zboží, jehož roční hodnota dovozu do Číny činí zhruba tři miliardy USD (61,7 miliardy Kč), mimo jiné jsou na seznamu vepřové, jablka či ocelové trubky, napsala agentura Reuters.