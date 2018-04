Prezident Zeman přijme manažery čínského státního konglomerátu CITIC Group

Podle Ovčáčka bude v delegaci přímo předseda představenstva Čchang Čen-ming a další šéfové nejvýznamnějších firem holdingu, do jehož portfolia patří přes 5 000 firem. „Přesný důvod cesty zatím není jasný, známo je tolik, že čínská státní firma by se měla stát akcionářem skupiny CEFC Europe,“ píší Lidovky.cz, které o cestě čínských manažerů do Česka informovaly.



Šéf CEFC Europe Jaroslav Tvrdík na dotaz Lidových novin nereagoval.

První zprávy o přesunech mezi CEFC a CITIC Group se objevily poté, co vyšly najevo problémy šéfa CEFC a poradce prezidenta Zemana Jie Ťien-minga. Je vyšetřován kvůli podezření z porušení zákona a podle prohlášení CEFC odejde z jejího vedení i z akcionářské struktury.

CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu. V ČR nyní CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur.

Ujistit se, zda záležitost s Jie Ťien-mingem neovlivní CEFC Europe a její byznys s českými firmami, jeli do Číny v polovině března kancléř Vratislav Mynář a další prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Jsem velmi rád, že jsme panu prezidentovi mohli přivézt informaci, že selhání jednotlivce nemá vliv na právnickou osobu CEFC Europe,“ sdělil po příjezdu Mynář. Číňané podle něj považují projekty v Česku „za natolik zásadní“, že se k dosavadnímu působení CEFC Europe chce přidat několik dalších firem.

Tehdy nechtěl potvrzovat, zda jde i o CITIC Group. Podotkl ale, že vstup do ČR plánuje více „jistě velmi významných“ čínských firem. „Měl jsem možnost se na tom jednom jednání setkat se zástupci jisté společnosti,“ podotkl kancléř. Daná firma se podle něj nyní chce seznámit s českými projekty. Po příjezdu z Číny Mynář řekl, že očekává, že v příštích týdnech se její zástupci vydají do Česka a budou se zde chtít setkat s lidmi, kteří stojí za společnými česko-čínskými projekty. Na základě jejich zájmu by se v srpnu či v září mělo konat další česko-čínské podnikatelské fórum.