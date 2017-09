CK Azur Reizen zkrachovala. Lidi posílala do jiných hotelů, než si koupili

CK Azur Reizen působila na trhu 21 let, oznámení o úpadku oznámila na svém webu v pondělí večer. Spolu s ní skončila i sesterská cestovka Maxi Reisen. Cestovní kanceláře se specializovaly na prodej zájezdů do Tuniska, Egypta, Turecka nebo na řecký ostrov Rhodos. Firma uvedla, že za krachem stojí problémy se zahraničními dodavateli služeb

„Pro tento případ je CK v dostatečné míře pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, jejíž zástupci budou řešit všechny vaše případné pohledávky,“ uvedla CK v prohlášení.

Velkou část zájezdů společnost prodávala přes cestovní agenturu Invia.cz. Pojistka kryje veškeré náklady klientů, a to i díky tomu, že společnosti zkrachovaly po skončení hlavní sezóny a většina pobytů již byla uskutečněna,“ uvedl Michal Tůma, marketingový ředitel Invie. Dodal, že Invia aktuálně registruje 142 smluv uzavřených u cestovních kanceláří Azur Reizen i Maxi Reisen na pobyty, které dosud nebyly uskutečněné.

Zákazníci podle něj obdrží poukaz na nákup nové dovolené v cenové hodnotě původního zájezdu.

V posledních dnech si její klienti stěžovali, že jsou ubytováváni v jiných hotelech, než si zaplatili a firma s nimi nijak nekomunikuje.



„Koupite si rodinnou dovolenou u moře. Vyberete dražší hotel, ale dají vás do levnejšího a horšího, který byl taky v nabídce a člověk ho nechtěl. Žádná nabídka kompenzace ani pořádná omluva na místě. Původní hotel je prý obsazen, ale Invia.cz a cestovka Azurreizen ho stále nabízí,“ stěžoval si na Facebooku jen pár hodin před krachem společnosti naštvaný klient, který si koupil pobyt v Tunisku.



„Po příletu do Antalye se naše vysněná dovolená hned od začátku začala kazit. U pultu cestovní kanceláře Azur Reizen jsme se dozvěděli, že náš hotel je do posledního místa obsazen, a že nás posílají do ‚lepšího‘ hotelu. Pánovi, který seděl v letadle vedle mě s vnukem v CK řekli, že se omlouvají, ze jimi objednaný hotel vyhořel a posílají je také jinam,” popsal problémy před časem další z klientů CK Azur Reizen, podle kterého nebyly podobné praktiky u této cestovky ojedinělé.