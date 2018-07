Cla připraví Německo o šest miliard eur a o pracovní místa, odhadla komora

Ztrátu z cel odhadl v německé televizi ZDF šéf Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Eric Schweitzer. Německý HDP loni dosáhl 3,263 bilionu eur a německé veřejné finance skončily v přebytku 38,4 miliardy eur.



Zvýšením dovozních cel na auta a automobilové součástky až na 25 procent pohrozil opakovaně americký prezident Donald Trump. Schweitzer ZDF řekl, že bere Trumpovy hrozby „velmi vážně“. Dodal, že taková obchodní omezení by byla „proti mezinárodnímu právu“.

Evropská unie nyní na dovoz automobilů z USA uplatňuje desetiprocentní clo, zatímco dovoz do USA podléhá clu 2,5 procenta u osobních a 25 procent u dodávkových a sportovně - užitkových automobilů. EU loni do USA vyvezla osobní auta za 37,4 miliardy eur, zatímco hodnota amerického dovozu do EU činila 6,2 miliardy eur.

Podle Schweitzera by zvýšení cel na automobily dovážené do USA vyústilo v rušení pracovních míst v Německu i jinde v Evropě, ale o zaměstnání a investice by přišli i sami Američané. Proti zvyšování cel se vyslovila řada států i firem. Nesouhlasí s ním ani americké automobilky, kterým by vyšší cla zdražila dovážené součástky.