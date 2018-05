Cla na hliník a ocel platí i pro EU. Budeme se bránit, kontruje šéf Komise

EU je druhým největším dodavatelem oceli do USA Spojené státy jsou největším dovozcem oceli, v roce 2016 se na globálním dovozu oceli podle objemu podílely osmi procenty. USA dovážejí ocel z více než 110 zemí, největším dodavatelem je Kanada s podílem 17 procent. Druhým největším dodavatelem oceli do USA je Evropská unie, v dolarech by byla EU dokonce jedničkou, hodnota dovozu činila 6,6 miliardy dolarů. Největšími dodavateli hliníku do USA jsou Kanada, Rusko a Spojené arabské emiráty. Největšími světovými producenty hliníku jsou Čína (53 procent), Rusko (6,2 procenta), Kanada (5,5 procenta), Indie (4,8 procenta) a Spojené arabské emiráty (4,2 procenta).