Dohodnuto: EU zatím nemusí platit cla na dovoz oceli a hliníku do USA

Americké oznámení je v souladu s tím, co EU očekávala a o čem zástupce členských zemí ráno jako o výsledku svých jednání za oceánem informovala komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, řekl ve čtvrtek v Bruselu novinářům dobře informovaný představitel EU. O amerických clech má ve čtvrtek jednat také summit EU, podle unijního činitele zatím prezidenti a premiéři s diskusí čekají na další podrobnosti z Washingtonu.

Cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a deseti procent na dovoz hliníku mají vstoupit v platnost již v pátek. Dočasné osvobození od cel se podle agentury DPA kromě Evropské unie týká rovněž Argentiny, Brazílie, Austrálie a Jižní Koreje. Z nových cel byly od začátku vyjmuty Kanada a Mexiko, se kterými nyní USA jednají o nové podobě Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA).

Podle amerického obchodního zmocněnce o prozatímním odkladu uvalení cel na EU a další země rozhodl prezident Donald Trump „Jsou to země, se kterými jednáme,“ uvedl Lighthizer ve vystoupení před senátním výborem. „To, co se (Trump) rozhodl udělat, je pozastavit uvalení cel na tyto země,“ dodal. Lighthizer již ve středu upozornil, že USA rozhodnou o výjimkách z nových cel do konce dubna

Eurokomisařka pro obchod Malmströmová se tento týden kvůli clům setkala s americkým ministrem obchodu Wilburem Rossem. Ve středu vydali společné prohlášení, podle kterého se USA a EU dohodly, že budou pracovat na co nejrychlejším vyřešení obchodních sporů.

České ministerstvo průmyslu a obchodu minulý týden uvedlo, že nová americká cla by postihla vývoz českých firem za zhruba 200 milionů dolarů (přes čtyři miliardy korun) ročně.