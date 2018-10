Hon na laciné půjčky končí. Od půlnoci je těžší získat hypotéku

Hypotéku by od 1. října u jakékoliv banky neměl dostat ten, jehož celkové splátky všech úvěrů přesahují 45 procent měsíčních čistých příjmů. A zároveň i v případě, že by celkový objem všech půjček přesáhl devítinásobek čistých ročních příjmů.

Česká národní banka tak chtěla od půjček odstřihnout rizikové skupiny, které by se v budoucnu mohly dostat do problémů se splácením. Podle dřívějších analýz nové požadavky odstaví od nových hypoték asi pětinu žadatelů.

Česká spořitelna už dříve spočítala, že bezdětný třicátník s průměrnou mzdou, který si mohl dosud půjčit na bydlení až 3,3 milionů korun, by nově dostal pouze 2,1 milionu korun.

Agentura ČTK uvedla, že banky zažily v době před zpřísněním požadavků hon klientů na nové půjčky. Zájem se v posledních týdnech zvýšil o dvacet až třicet procent. Od října by měl ustat.

„Počet nových hypoték byl v srpnu a v září ve srovnání s červencem o třetinu vyšší,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Vlivem přísnějších pravidel, která začínají dnes platit, na hypotéku podle jejích analýz nemusí dosáhnout až čtvrtina stávajících zájemců, a to zejména obyvatel Prahy, Brna a Olomouce. Předpokládá, že vlivem přísnější regulace, rostoucích cen nemovitostí a nedostatku nových bytů klesne počet nových hypoték ve čtvrtém čtvrtletí až o třetinu.

Část spotřebitelů, kteří se chystají na nákup nemovitosti, svůj sen o bydlení zřejmě vzdá. Naopak další část lidí s vyššími příjmy, může vydělat na příznivějších cenách domů a bytů.

„Přísnější regulace hypotečních úvěrů sníží množství finančních prostředků, které se budou pohybovat na realitním trhu. To by zákonitě mělo vést ke snížení tempa růstu cen nemovitostí, protože někteří lidé oddálí nákup nemovitosti do budoucna a jiní nákup vlastního domu či bytu úplně vzdají,“ komentuje opatření hlavní ekonom společnosti BHS Securities Štěpán Křeček.