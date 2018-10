Dát si pivo v práci? Zaměstnanci banky v Hongkongu to mají povolené

Posedět si v práci s kolegy u piva, to je něco, co by člověk čekal spíš v nějakém start-upu v americké líhni nápadů Silicon Valley než ve finanční instituci. V Hongkongu to ale možné je. Britská banka Standard Chartered nechala pro své lidi vytvořit prostor, kde se mohou setkávat a vyměňovat si nápady.