Coca-Cola bude recyklovat plastové lahve. To nestačí, křičí ekologové

Coca-Cola, která vyrábí 500 značek perlivých nápojů, džusů a vody, přiznala, že odpadky povalující se na ulicích, plážích a znečišťující světová moře, jdou z velké části na vrub výrobcům jídla a pití. „Svět má problém s obaly a my, stejně jako všechny ostatní firmy, máme zodpovědnost za jeho vyřešení,“ cituje BBC šéfa Coca-Coly Jamese Quinceyho.

Firma proto oznámila svůj plán, jak se s plastovými odpady poprat. Do 12 let chce dosáhnout toho, že za každou umělou láhev, kterou pustí do prodeje, jednu recykluje. Plánuje také zvýšit podíl recyklovaného materiálu, ze kterého vyrábí své obaly. Investuje též peníze do vzdělávání a pomoci zákazníkům s recyklací.

Ekologové z hnutí Greenpeace ale firmu kritizují, že to je málo. Měla by se podle nich zaměřit hlavně na to, aby odpadu tolik nevyráběla. Coca-Cola každoročně prodá více než 110 miliard jednorázových plastových lahví a jejich počet rok od roku roste, připomíná list Independent.

Quincey trvá na tom, že plastový obal není jen zlo. „Moderní potravinové obaly pomáhají zamezit kazení jídla a jeho plýtváním. Brání šíření nemocí a mohou zachránit životy,“ řekl.

Plán Coca-Coly je dalším z řady nedávných oznámení různých firem z oblasti stravování, jak čelit plastové hrozbě. Kavárny Costa Coffee, britské restaurace s japonským jídlem Wagamama a mezinárodní řetězec prodávající čerstvé sendviče Pret A Manger například vyhlásily válku plastovým brčkům. Supermarkety Iceland jdou ještě dál a do pěti let chtějí produkty vlastní privátní značky balit do jiných než plastových obalů.

Také Tesco by rádo jednou používalo jen recyklovatelné obaly. Podobný cíl si vytyčil fastfoodový řetězec McDonald´s - do roku 2025 měly být všechny jím produkované obaly recyklované.

„Víme, že náš rozsáhlý globální dodavatelský řetězec může mít významný dopad na planetu. Při provozování téměř 37 000 restaurací ve více než 100 zemích a denně obsloužených 69 milionech lidí, mohou mít i malé změny velký dopad,“ uvedla společnost McDonald´s ve svém prohlášení.

České McDonaldy jsou přitom napřed. „V České republice jsme v mezinárodním srovnání recyklace obalů premianty – třídíme veškeré obaly od zákazníků v restauracích. Recyklujeme obaly od dodavatelů, ale také papírové obaly od jídla prodávaného našim zákazníkům, některé plastové obaly ale i použitý olej z fritéz anebo organický odpad,“ vysvětlila Zuzana Svobodová, tisková mluvčí franšízového řetězce.

Český McDonald´s tak v loňském roce recykloval 56 procent obalových materiálů a dalších 34 procent bylo zpracováno energetickým využitím. Olej, který restaurace používají, byl takto zužitkován dokonce ze sta procent.