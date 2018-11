Aktivistům vadí, že je Cola sladká. Vánoční kamion musel škrtat zastávky

Vánoční kamion odstartoval svou letošní tour 9. listopadu ve skotském Glasgow. Zastaví na 24 místech, loni jich bylo o čtrnáct více. Aktivisté upozorňují, že konzumace slazených nápojů přispívá k nárůstu počtu diabetiků a obézních dětí, píše Independent. Plechovka koly o objemu 330 ml obsahuje 35 gramů cukru.

Podle společnosti STOB (Stop Obezitě) by měl přidaný cukr (tedy ten, který se nevyskytuje v potravinách přirozeně, což je i případ slazených nápojů), v naší stravě tvořit maximálně desetinu z celkového energetického příjmu. U dospělých s průměrnou fyzickou aktivitou (při příjmu 8400 kJ/2000 kcal) to dělá asi 50 gramů na den. Světová zdravotnická organizace doporučuje dokonce jako zdraví prospěšné snížit příjem volných cukrů pod 5 procent z celkového příjmu energie, tedy přibližně pod 25 gramů denně. Reálně lidé ovšem přijímají daleko víc.

Posádka legendárního kamionu rozdává zdarma o něco menší plechovky. I ty ale vadí alianci Sustain, která bojuje za lepší jídlo a zemědělství. Skupina v dopise vyzvala nápojářský gigant, aby rozdával jen nápoje bez cukru.

Pod výzvu se podepsaly britské univerzity, kde se vyučuje chirurgie, pediatrie, nebo dentální chirurgie, také Světový fond pro výzkum rakoviny, Královská společnost pro veřejné zdraví, a 27 obecních zastupitelstev. K dopisu se přidaly i veřejné protesty v několika městech. Skupina upozornila, že ve 14 z 19 zastávek v Anglii mají děti mezi 10 a 11 lety v průměru nadváhu.

Aktivisté tlačí také na řetězce supermarketů Asda nebo Tesco, aby kamionu neposkytovaly prostor, informovala CNN.

Šéf britské Coca-Coly John Wood v reakci na výzvu organizace Sustain informoval, že 90 procent letos rozdaných plechovek by mělo být bez cukru. A že děti do 12 let bez doprovodu rodičů žádnou nedostanou. „Naši zákazníci vánoční kamion, který jezdí pár týdnů v roce, milují. Dokud ho budou chtít, budeme s ním jezdit,“ napsal Wood v prohlášení.

I loni vyvolala vánoční tour Coca-Coly kontroverze, když liberálně demokratičtí radní ve městě Liverpool požadovali zákaz vjezdu kamionu. Důvod byl stejný: obavy z podporování konzumace sladkých nápojů, která přispívá k epidemii obezity.

Created with Sketch.