Inspekce: Bazary a zastavárny v reklamacích nevynikají a mnohdy klamou

Inspektoři provedli 119 kontrol a porušení zákonů zjistili u 59, uvedla České obchodní inspekce (ČOI) v tiskové zprávě. V 35 případech prodávající nedodrželi povinnost řádně informovat spotřebitele o podmínkách reklamace a v 28 případech porušili povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že jde o výrobek použitý nebo s vadou. Dále obchodníci například nevydali doklad o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli o něj spotřebitel požádal, či řádně neseznámili spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb.

Inspektoři také zjistili porušení zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinnost identifikace a kontroly klienta stanovenou tímto zákonem nesplnilo pět prodávajících.

Vedle uložených pokut vydala ČOI zákaz prodeje 43 kusů výrobků, které nesplňovaly právní předpisy. Byly to například náušnice a náhrdelníky. Hodnota zakázaného zboží činila 4668 korun.

Podle ředitele ČOI Mojmíra Bezecného budou kontroly pokračovat i nadále, jelikož výsledky potvrdily u poloviny provozoven nedostatky. Za dlouhodobý pozitivní trend považuje to, že ani v druhém čtvrtletí kontrola nezjistila porušení zákona o omezení provozu bazarů a zastaváren v noční době, tedy od 22:00 do 06:00 hodin, kdy je přijímání do zástavy, nákup a prodej veškerých použitých výrobků a výrobků bez nabývacích dokladů, zakázán.