Čokoláda Toblerone se vrátí ke svému původnímu tvaru, mezery se neosvědčily

Americká firma Mondelez International v roce 2016 upravila charakteristický tvar tyčinek tak, že zvětšila mezery mezi charakteristickými trojúhelníkovými kousky. Jako důvod tehdy uvedla, že pokud by tak neučinila, musela by zvýšit cenu. Vysloužila si však za to velkou kritiku, napsala BBC.



Nyní Mondelez uvedl, že nový tvar se pro zákazníky nestal tou správnou dlouhodobou odpovědí. Firma se proto vrátí k původnímu tvaru a zvýší hmotnost tyčinek ze 150 gramů na 200 gramů. Na dotaz, zda za ohlášeným krokem stojí pokles prodeje, Mondelez uvedl, že prodej čokoládových tyčinek se po změně tvaru zvýšil a loňský rok byl pro Toblerone „báječným rokem“.

Zákazníci ovšem na nový tvar často reagovali kriticky. Někteří tvrdili, že místo švýcarských Alp, které má tvar tyčinky připomínat, vidí spíše Holandsko. Jiní zase novinku srovnávali se stojanem na kola.

Zatím není jasné, kolik bude staronová, 200gramová tyčinka stát. V obchodech se má objevit ve druhé polovině roku.

Jak vypadala Toblerone s většími mezerami, se podívejte zde.

Toblerone je švýcarská značka čokolády vyráběné ve tvaru tyčinky s typickým trojúhelníkovým průřezem. Jednotlivé kousky jsou odděleny a dají se odlamovat. V čokoládě jsou drobné křupavé kousky medovo-mandlového nugátu. Prodává se v krabičkách z tuhého papíru.

Toblerone začali vyrábět v Bernu v roce 1908 Theodor Tobler a Emil Baumann. Název vznikl spojením Toblerova příjmení, města Bernu a italského výrazu torrone (turecký med). Trojúhelníkový tvar čokolády je inspirován švýcarskými horami, logo firmy nese obraz Matterhornu a medvěda, který je v bernském městském znaku. Firma je od roku 1990 majetkem americké společnosti Kraft Foods, která se od roku 2012 přejmenovala na Mondelēz International.

Recept na domácí čokoládu Toblerone: