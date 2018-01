Cukrový strašák obchází Evropu. S nadváhou mají zatočit lehké coly

Jednička na trhu, Coca-Cola, zlepšuje dostupnost nízkokalorických či nekalorických variant svých nápojů. Výrobce je více podporuje marketingově, kdy Coca-Cola Zero je nyní součástí všech kampaní, což dříve nebývala. Dále dostaly lehké varianty větší prostor na regálech obchodů. Podle mluvčí Kateřiny Eliášové jsou také nabízeny ve více baleních, ale jak, konkrétně neuvedla.

Kromě toho společnost testuje na prodej bezkalorických limonád i nové automaty, v kterých je jen Coca-Cola Light, Zero, Bonaqua, či Fanta, Sprite, Nestea bez cukru.

Nespí ani Pepsi Cola, která se rozhodla zjednodušit množství variant. Nyní se v obchodech doprodává Pepsi Light a Max a nahrazuje je černá Pepsi Cola bez kalorií. Modrá Pepsi Cola bude s cukrem. „Bezkalorické Pepsi Cole se dostává i v Česku významnější marketingové podpory, chceme tím posilovat zájem o celou kategorii bezkalorických nápojů, jejíž podíl by měl v ČR postupně růst,“ říká za PepsiCo Maria Baričičová.

Rychlý nárůst

Podle Baričičové tvořily loni nekalorické nápoje značky Pepsi na celkových prodejích jejich col kolem 18 procent. „A rostou výrazně rychleji než ‚klasické‘ colové nápoje,“ dodává. „U značky Coca-Cola Zero se jedná o nárůst prodeje o několik desítek procent,“ uvádí k loňskému roku i Kateřina Eliášová.

GRAF: Jak se prodávají coly

Slova výrobců potvrzují také některé obchodní řetězce, jako Penny Market, jiné jako Lidl či Makro hlásí „jen“ stálý zájem o coly, i o ty lehké, bez větších nárůstů.

„Je ale pravda, že hlavní hráči v této kategorii se snaží více marketingově tlačit na bezkalorické nápoje (zdravější životní styl, méně cukru), ale stále je podíl této kategorie relativně malý,“ říká za Makro její mluvčí Romana Nýdrle s tím, že Makro má podíl bezkalorických a méně kalorických colových nápojů na celé této kategorii 10,50 procenta.

„Výrobci uvádějí na trh stále více bezkalorických variant. Tento trend je patrný nejen u colových nápojů, ale i u ostatních druhů limonád či ledových čajů,“ dodává Pavla Hobíková za Globus.

Podle společnosti Nielsen, která mapuje v Česku prodeje v obchodech, je podíl light col poslední tři roky zhruba stabilní. „Podíl nekalorických verzí se drží na úrovni kolem 15 procent,“ uvádí Maria Hukelová.

Evropu obchází strašidlo daně z cukru

Vysvětlení rostoucích prodejů u velkých značek tak tkví v tom, že v posledních letech (kromě posledního) ztrácely privátní značky obchodních řetězců. Ty se až na výjimky, jako třeba Freeway Cola v Lidlu, dělají jen ve verzi se sladidly.

V pozadí všech těchto kroků je už i Evropu obcházející strašidlo daní z cukru. Letos začíná platit ve Velké Británii či Irsku právě na nápoje. Kromě ostrovů ji loni v Evropě zavedlo i Portugalsko a Francie, která má daň už od roku 2013, a loni schválila její další zvýšení. V Česku zatím žádné výraznější pokusy nebyly a velké strany dosud tyto daně odmítaly.

Světoví výrobci col zároveň pracují na stále nových verzích svých bezkalorických limonád. Jsou si vědomi toho, že řadě lidí, co nechtějí prázdné kalorie z cukru, nevyhovují ani umělá sladidla. Někomu nechutnají, navíc se stále více diskutuje o tom, že v boji s obezitou nepomohou, protože člověk neodvykne sladké chuti.

Jako menší zlo vypadají takzvaná přírodní sladidla, jako je hit posledních let stévie anebo monk fruit z Číny, které ale zatím není schválené Evropskou organizací pro bezpečnost potravin (EFSA). V Česku si lze zatím koupit jen zelenou Coca-Colu se stévii z šedého dovozu, která cukr nahrazuje částečně.

V některých zemích však bude Coca-Cola už letos testovat prodej limonády jen se stévií. Údajně už se podařilo vyladit její nepříjemnou pendrekovou pachuť, což je pro její širší využití největší problém. V Česku se podle Eliášové letos určitě neobjeví. „Inovace, a to nejen v oblasti sladidel, jsou pro nás nyní jedním z nejdůležitějších témat. Vzhledem k tomu, že do roku 2020 jsme se zavázali snížit obsah přidaných cukrů v našich nápojích o deset procent, je jasné, že se jedná o prioritu,“ uvádí k novým sladidlům za Coca-Colu Eliášová.

Stévii už od roku 2012 využívá i Kofola. Její černá limonáda Bez cukru ale má na celkovém prodeji kofoly jen zhruba dvě procenta a Kofola ji nezdůrazňuje tak jako velké značky. „Našimi klíčovými produkty jsou tradiční československé nápoje, které mají už po desetiletí ustálenou recepturu,“ říká mluvčí Jaroslava Musilová. Připomíná ale další značky, kde cukr díky stévii ubrali, jako Vinea Letní, nápoje pro děti, nebo RC Cola Slim.

Pro výrobce není taktika orientace na „lehké“ coly vůbec špatná ani z hlediska jejich zisku. Bezkalorické coly stojí na pultu vesměs stejně jako ty „plnotučné“, ale jejich výrobní cena je kvůli řádově nižší ceně sladidel mnohem menší.

Cena nápoje je nižší než lahev

O tom svědčí i ceny privátních značek vyráběných pro obchodní řetězce, které jsou z 90 procent právě jen v bezkalorické verzi. Nejnižší ceny v obchodech začínají 5,50 koruny za dva litry hnědé limonády se sladidly. Samozřejmě jde o úplné dno a náklady na marketing a reklamu, které mají velké firmy hodně vysoké, jsou nula. I tak ale zbývá velký prostor. Výrobcům se do srovnávání moc nechce a rozkrývat cenovou politiku samozřejmě nechtějí.

„Cena nápoje je nižší než cena lahve,“ popisuje, jak je to s ceno ryby u u privátních značek, bývalý manažer jedné nápojářské firmy. Značkové coly mají podle něj náplň plus minus stejnou, jen používají lepší plast a hlavně dávají řádově více peněz do marketingu.

Výrobci col pracují na stále nových verzích svých bezkalorických limonád. Vědí, že řadě lidí, kteří nechtějí prázdné kalorie z cukru, nevyhovují ani umělá sladidla.