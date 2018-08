Prodejce mexického piva investuje čtyři miliardy dolarů do produkce konopí

19:38 , aktualizováno 19:38

Prodejce mexického piva Corona, Constellation Brands, oznámil investici čtyř miliard dolarů do největšího kanadského producenta konopí Canopy Growth. Společnost, mimo jiné obchodující také s vínem, do konopí investovala už loni v říjnu. A to částkou blížící se 200 milionům dolarů. Letošní transakce bude největší v její historii.