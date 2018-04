V supermarketu pracují sami zákazníci, jídlo pak mají za poloviční cenu

Neziskový koncept Coop úspěšně funguje třeba v New Yorku, Paříži či Belgii.

Prodejna v newyorském Brooklynu je otevřena už od roku 1972. Nakupování v supermarketu o rozloze tisíc metrů čtverečních s názvem Park Slope Food Coop je pro řadu lidí srdcovou záležitostí.

„Výběr je docela malý, ale ceny jsou velmi dobré,“ pochvaluje si na portálu Yelp pro hodnocení služeb Chris, který je členem družstva v New Yorku už deset let. „Skvělé je koření a sušené ovoce. Chodí ve velkém balení, ale obsluha je rozdělí do malých sáčků. Můžete si koupit málo, nebo hodně, za fantastickou cenu, už od 39 centů. Také sýry prodávají za poloviční ceny oproti konkurenci,“ popsal.

Christine zase kvituje, že v obchodě za výborné ceny pořídí bio čokoládu a má široký výběr ze zmrzlin, potravin od lokálních farmářů nebo piv z minipivovarů. A sežene i ingredience na asijskou kuchyni. Když přešla na zdravou stravu, utratila denně za nákupy v řetězci Whole Foods třicet dolarů. Tady prý za stejnou cenu pořídí kvalitní jídlo na tři dny. „Ceny jsou bezkonkurenční,“ líčí. Vidí však i negativa: „Obchod je moc malý na to, kolik toho nabízí, takže si zákazníci pokaždé vzájemně překážejí. Občas prodejnou táhnou dlouhé fronty, které provoz ještě víc brzdí,“ uvedla.

Dopoledne učitelkou, odpoledne pokladní

Jednoduchý trik, jak nezvykle nízkých cen dosáhnout, má jeden háček. Abyste nakoupili tak levně, musíte být členem družstva. A musíte se každý měsíc stát na pár hodin „zaměstnancem“ prodejny. Třeba obchod Coop v New Yorku má takových pracovníků šestnáct tisíc. Jsou mezi nimi učitelé, sociální pracovníci i účetní. Aby zajistili kompletní chod prodejny od objednávek po logistiku, obsluhu pokladen a skladu, musí každý odpracovat 2,45 hodiny měsíčně a pokrýt tak veškerou práci.

Samozřejmě vše má svá pevná pravidla. Pokud nepřijdete na předem plánovanou šichtu, mohou vás vyloučit a ztrácíte výhody, vyplývající z členství. Prodejny jsou svou povahou neziskové. Marže je nastavena tak nízko, aby pokryla nezbytné náklady a zachovala se výhoda nízkých cen. Vedle řadových členů má Coop volitelné představenstvo, složené z pěti lidí, a také placené koordinátory, případně další manažery.

Prodejna v newyorském Brooklynu vznikla už v 70. letech dvacátého století. V té době byl koncept poměrně rozšířený, brzy však tyto prodejny téměř vymizely, nebo alespoň zrušily podmínku práce svých členů bez nároku na odměnu. Nyní, po odeznění – ale i v důsledku – hypoteční a finanční krize, zažívá opět prodejna v New Yorku boom. Má šestnáct tisíc členů a další přestala přijímat. Bylo by to už nezvladatelné, u pokladen se tvořily čtyřicetiminutové fronty.

Podobný koncept Coop najdete i v Paříži či jinde. Nový komunitní obchod Bees Coop teď nově otevřel v belgickém Schaerbeeku. „Snižujeme náklady na provoz obchodu především proto, abychom finančně nezatěžovali výrobce a dodavatele produktů,“ vysvětlil spoluzakladatel prodejny Enrico de Sanso. Členové si podle něj sami vybírají takové dodavatele, kteří berou ohled na životní prostředí, dodržují principy fair trade, nezneužívají na práci migranty a nabízejí férové ceny.

„Když sem přijdete, není to jen o nakupování. Potkáte lidi, které jste viděli jeden den ve frontě, a další den je spatříte u pokladny a vybalovat zeleninu,“ shrnula své dojmy členka Lucia Ghilardi.