Costa Coffee chce zrecyklovat půl miliardy kelímků na kávu ročně

Ve Velké Británii se každý rok vyhodí 2,5 miliardy jednorázových kelímků na kávu. Až 99,75 procent z nich není recyklováno, a to i přesto, že jsou označovány za recyklovatelné.

Společnost Costa Coffee se rozhodla, že to změní a zrecykluje minimálně všechny kelímky na kávu, které vypustí do oběhu. „Do konce roku 2020 budeme efektivně neutrální. Budeme recyklovat více kelímků, než jsme do systému vložili,“ sdělil BBC generální ředitel Costa Coffee Dominic Paul. Krok Costa Coffee samozřejmě uvítali ekologičtí aktivisté.

Podle odborníků má společnost zatím nejambicióznější plán ze všech kávových řetězců ve Velké Británii. Plně recyklovatelné kelímky slíbil i řetězec Starbucks. Společnost Waitrose se zavázala, že na podzim zruší jednorázové šálky.

Spolupracovat budou muset i zákazníci

Costa Coffee začne podporovat firmy zabývající se sběrem odpadů tím, že jim bude dávat příplatek ve výši 70 liber za tunu použitých kelímků, plus 5 liber za tunu na firmu, která zkontroluje, zda systém funguje, jak by měl. Sběratelé odpadu tak dostanou v průměru 120 liber za každou tunu kelímků, které shromáždí. To je 150 procentní nárůst. Podle plánu by mělo být zrecyklováno 500 milionů kávových šálků ročně, včetně některých, které prodává konkurence.

Cílem je, aby sběratelé odpadu vytvořili infrastrukturu pro manipulaci s kelímky - od instalace sběrných míst v kancelářích a kdekoliv jinde, až po jejich třídění a svoz do recyklačních závodů. Na vývoji nového systému se zatím podílelo pět firem pro sběr odpadů - Veolia, Biffa, Suez, Grundon a First Mile.

Řetězec, který má ve Velké Británii více než 2 380 poboček, uvedl, že vše bude záviset také na zákaznících. Costa i další kávové řetězce mají sběrná místa na kelímky ve svých obchodech, ale většina zákazníků si své kafe vypije jinde - v kanceláří nebo na ulici.

