Kdo dřív přijde, ten pracuje. Sdílené kanceláře budoucnosti patří všem

Martina Galandová si již déle než rok platí stůl v jednom z pražských center, která nabízejí sdílené kanceláře. Kromě pracovního místa s elektřinou a internetem má k dispozici prostor pro schůzky s klienty, kuchyňku s dostatkem kávy, tiskárnu nebo vstup na různé semináře, které centrum pořádá. Majitelka agentury Překlady Martina je ve firmě sama, takže jí připadá zbytečné platit za kancelář. A doma se jí pracovat nechce.



„Coworking mi poskytuje k práci vše, co potřebuji. Na jedné straně klidovou zónu v době, kdy se potřebuji plně soustředit na práci, a na druhé straně množství kontaktů, které mohu jako potenciální dodavatel oslovit,“ vysvětluje překladatelka.

Podobně jsou na tom tisíce dalších lidí na volné noze. I proto se v Česku aktuálně uživí přes sedm desítek coworkingových center a další přibývají. Firmy nabízející sdílené kanceláře fungují po celé republice, často i v malých okresních městech.

Jenom v hlavním městě už je 26 tisíc metrů čtverečních coworkingových center. „V Praze momentálně operuje více než 20 poskytovatelů služeb sdílených kanceláří, kteří provozují přes 35 center,“ sdělil MF DNES Radek Procházka, řídící partner poradenské společnosti Prochazka & Partners. Do půl roku se pak mají otevřít nové prostory o celkové velikosti asi šest tisíc metrů čtverečních.

Mezi největší poskytovatele těchto kancelářských prostor v Praze patří nadnárodní korporace Regus, Scott & Weber, WorkLounge nebo Impact Hub. Podle vedoucí výzkumu a poradenství v pražské kanceláři BNP Paribas Real Estate Lenky Šindelářové však většinu coworkingových center zřizují menší lokální firmy.

Sdílené kanceláře v Česku

V Brně eviduje Prochazka & Partners deset center sdílených kanceláří. Nejvýznamnější pozici zaujímá Impact Hub, který nedávno zvětšil plochu na 3 500 metrů čtverečních (na snímku v grafice). Podle Procházky to patrně přibrzdí rozvoj menších konkurenčních projektů.

Coworking v Ostravě neměl podle ředitele Impact Hub Ostrava Filipa Goszlera nikdy na růžích ustláno. „Své by o tom mohl vyprávět třeba ten první - VIVA. Coworking se snažili našemu městu ukázat ve chvíli, kdy nic podobného neexistovalo,“ sdělil Goszler s tím, že Impact Hub do stojatých vod inovativních pracovních prostředí pustil Impact Hub Ostrava v roce 2014 a to rovnou ve velkém stylu, s téměř 1500 m2 kanceláří, zasedacích a konferenčních místností, velkým open space a otevřeným barem. „Dnes máme v Ostravě přes 250 členů a vzrůstající počet akcí, který ukazuje, že i zde si lidé na coworking pomalu zvykají,“ sdělil ředitel Goszler.

Coworking však není jen záležitostí Prahy, Brna a Ostravy. „Má nepochybně potenciál i v menších městech, kde je vzhledem k malé velikosti cílové skupiny problematické najít udržitelný byznys model pro nezávislý subjekt,“ říká spoluzakladatel sítě Impact Hub ČR Petr Vítek a dodává, že právě z toho důvodu v zahraničí často funguje nějaká forma podpory od veřejného sektoru.

Sdílejí i nadnárodní firmy

Coworkingová centra jsou v Česku nyní i v Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Chomutově, Kladně, Kolíně, Novém Jičíně, Frýdku-Místku nebo Havlíčkově Brodě.

Nejčastěji je využívají různí kreativci na volné noze, jako jsou fotografové, grafici, novináři nebo IT specialisté. Z firem si nejvíce příznivců nacházejí mezi start-upy. Jejich lidé totiž chtějí pracovat v moderních prostorách a zatím se jim nevyplatí zařizovat si plnohodnotný pronájem kanceláří.

V Praze sdílené kanceláře využívají už i obří firmy. Například v kancelářích společnosti Regus tvoří globální společnosti asi 30 procent poptávky. Nezřídka si souběžně pronajímají prostory v několika centrech po celém světě. „Kupříkladu Amazon využívá flexibilní kanceláře Regus v 60 zemích světa. Důvody, proč coworkingové prostory Regus vyhledávají i velké společnosti jako Google, Accenture nebo HSBC Bank, jsou různé. Ale převládá tvůrčí prostředí a možnost networkingu s nezávislými freelancery nebo menšími kolektivy na úrovni start-upů, které mohou i velké korporaci přinést neotřelá řešení,“ vysvětlil country manager Regus Czech & Slovakia Karel Pelán.

Hlavní výhodou coworkingu je skutečnost, že klient platí pouze za čas, který opravdu využije. Může zaplatit za hodinu, den, měsíc nebo celý rok. Lze si zaplatit stálé místo, které bude patřit jenom vám nebo jen možnost vstupu do centra, kde se může usadit na vymezených místech u společných stolů, v kavárně nebo společenské místnosti a v klidu pracovat. Průměrná cena za pevné místo v Praze je pět tisíc korun měsíčně, některá centra však místo nabízejí i za poloviční cenu.

Za dva až tři tisíce korun se dá v průměru pronajmout sdílené místo na měsíc i v ostatních městech. Hodinová sazba se pohybuje v nižších desítkách, maximálně stovkách korun v závislosti na lokalitě.

Sdílené kanceláře přibývají rychlým tempem v Česku i na celém světě. Jen v roce 2017 se globální počet členů coworkingových center téměř zdvojnásobil na 1,7 milionu.

„Nemyslím si ale, že coworkingová centra během této generace nahradí kanceláře. Spíše tento trend povede k další redefinici toho, jaký má kancelář účel, jak vypadá a co vše obsahuje,“ uvádí Petr Vítek za Impact Hub ČR.