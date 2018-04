Obchvat Českých Budějovic má stavební povolení, stavět se začne v září

Původně resort dopravy počítal se zahájením výstavby obou úseků už v loňském roce. Už začátkem loňského roku totiž ministerstvo dopravy oznámilo, že má vykoupenou většinu potřebných pozemků. Podle tehdejšího mluvčího úřadu disponoval stát k lednu loňského roku 93 procenty všech potřebných pozemků na severní části obchvatu a třemi čtvrtinami na trase vedoucí do Dolního Třebonína.

V současnosti pro zahájení výstavby zbývá dokončit výběrová řízení na stavební firmy, které zmiňované části dálnice postaví. Obě zakázky se nyní nachází ve druhém kole řízení před otevřením obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů. Náklady na úsek D3 Úsilné–Hodějovice ŘSD předběžně vyčíslilo na 7,1 miliardy korun, v části Hodějovice–Třebonín činí 4,9 miliardy korun.

Dálnice D3 v současnosti propojuje oblast kolem Tábora, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, navazující část do Českých Budějovic se staví. Pokračování dálnice z Budějovic k rakouským hranicím bude dokončená do roku 2025, slíbil nedávno při návštěvě hornorakouského zemského hejtmana Thomase Stelzera ministr dopravy Dan Ťok. Zhruba v tomto termínu by se mohlo začít se stavbou středočeské části dálnice D3, pro kterou se nyní resort snaží získat územní povolení.