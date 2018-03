Obuvníci z EU mají pré. Značka Crocs přišla o patent na design

Americká společnost Crocs prodala celosvětově 300 milionů kusů obuvi. Nosí ji například i bývalý americký prezident George W. Bush či bývalá první dáma Michelle Obamová.

Nyní má Crocs dva měsíce na odvolání proti zrušení právní ochrany obuvi v Evropské unii. Zda tak učiní, zatím není jasné. Zřejmý je zatím jen fakt, že si za odepření duševního vlastnictví může sama.



Podle pravidel Evropské unie nemůže být právní ochrana poskytnuta, pokud byl návrh obuvi zveřejněn více než 12 měsíců před podáním žádosti o patent. Informoval o tom server The Guardian. „Tento rozsudek by měl sloužit jako užitečná připomínka pro návrháře. Ochranu svých návrhů by měli zvažovat s dostatečným časovým předstihem,“ řekl John Coldham, ředitel advokátní kanceláře Gowling WLG.

Firmy v EU nejsou slepé

Advokáti hájili společnost Crocs tím, že výrobci v Evropské unii nemohli o návrhu designu vědět dříve než v roce 2004, kdy firma požádala o patent. Soud však namítl, že už lodní show na Floridě, kde originální obuv v roce 2002 poprvé firma představila veřejnosti, znamenala pro značku ohromný úspěch a současně zahájení prodeje.

„Podle soudu nebylo možné, aby si toho výrobci v EU nevšimli. Stejně jako odmítá tvrzení, že by tito obchodníci nevěděli o internetových stránkách společnosti, kde se boty značky Crocs prodávají,“ napsal The Telegraph.



Kontroverzní značka má už od svého vzniku nadšené přívržence i silné kritiky. To dokazuje i fakt, že prodej této obuvi vzrostl na Amazonu o 1 500 % poté, co britského prince George v roce 2015 vyfotografovali s námořnickými modrými boty Crocs. Přitom o pět let dříve byly tyto boty časopisem Time zařazeny mezi 50 nejhorších vynálezů světa. „Nezáleží na tom, jak jsou populární, jsou celkem ošklivé,“ napsal tehdy Time.