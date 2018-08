Crocs zavírá své továrny, populární boty však vyrábět nepřestane

Společnost zavírá továrny v Mexiku a Itálii. Podle americké CBS se v nich ale vyrábělo méně než 10 procent celkového množství produktů Crocs. Jejich uzavření je podle mluvčího firmy součástí dlouhodobého plánu firmy. Nadále „Crocsy“ budou vyrábět jen externí dodavatelé.



„Několika zpravodajskými portály proběhla zpráva, že Crocs uzavírá své poslední továrny. To je pravda – někteří lidé si to ale vyložili tak, že už nebudeme boty ani vyrábět, ani prodávat. Tak to však není. Crocs se bude dále vyvíjet,“ stojí v oficiálním prohlášení společnosti.



Využití externích dodavatelů podle analytika Sama Posera společnosti umožní lépe reagovat na poptávku. Plány firmy na změnu výrobního procesu začaly v roce 2014. Spadá do nich i uzavření některých prodejen a větší orientace na internetové obchody.



Během letošního roku vzrostla hodnota akcií společnosti Crocs o 49 procent.