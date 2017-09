Lidé půjčují firmám. Nejoblíbenější jsou investice do gastroprojektů

„Jsme až překvapeni, jak rychle většina projektů získá financování,“ říká Radek Musil, šéf Fundlift, který je největší platformou tohoto druhu v Česku. Od svého spuštění loni v květnu už Fundlift pomohl 22 firmám získat na projekty dohromady téměř 125 milionů korun.

„Zatím asi nejvíc fungují projekty, které se točí kolem gastronomie. Lidé si dokážou přesně představit, do čeho investují. Je to emotivní investice,“ říká Musil. Peníze od lidí na Fundliftu získaly například vznikající projekt restaurací s grilovanými kuřaty Grils, Pivovar Zvíkov, či škola vaření Chefparade.

Lidé kromě pravidelného úrokového výnosu – který se pohybuje mezi šesti a osmi procenty ročně – totiž v těchto případech dostanou také „něco navíc“. Třeba jídlo, kurz vaření se slevou, nebo pivo zdarma.

A „něco navíc“ dostanou i firmy. Když si půjdou pro peníze do banky, těžko to viditelně „prodají“. Crowdfundingová kampaň oproti tomu přináší i marketingový rozměr. Vyjde však o něco dráž, protože firmy musí lidem nabídnout zajímavější, tedy vyšší úrok, než kolik si za úvěr naúčtuje banka.

„Tím, že je financování veřejné, vytváří se i aktivnější dialog mezi námi a lidmi, kteří nám půjčili. To vyžaduje více práce, ale dotazy investorů na náš byznysmodel zase poskytují velmi cennou zpětnou vazbu,“ dodává Boris Řezníček, ředitel sítě Regal Burger, která na Fundliftu získala 6,5 milionu korun.

Nezávislost, finanční stabilita, ale i marketing

V nejbližší době si o peníze od lidí na Fundliftu řekne například výrobce luxusních golfových vozíků Golf Geum, prodejce kokosových produktů Mladý kokos či společnost Patron Bohemia, která vyrábí kočárky pro handicapované děti.

„Financování přes Fundlift je pro nás doplněk, alternativa. Slibujeme si od něj získání větší nezávislosti na úvěrující bance a posílení finanční stability. A také propojení s marketingem, oslovení nových potenciálních zákazníků a budování širšího povědomí,“ říká Petr Kotík, šéf firmy Patron Bohemia.

Co je crowdfunding? Alternativní způsob financování firem nebo projektů. Je založen na principu, kdy se větší počet lidí skládá zpravidla drobnějšími příspěvky na celkovou cílovou částku. Projekt obvykle finance získá jen v případě, kdy se dosáhne či překročí předem stanovená částka do určeného data. Jinak se peníze vrátí zpět. Celosvětově se tak vyberou odhadem desítky miliard dolarů ročně, v Česku jde o desítky milionů korun. Jaké jsou typy crowdfundingu? 1. CHARITATIVNÍ

Využívají ho obvykle neziskové organizace k financování společensky prospěšných projektů. Lidé za svou „investici“ nedostanou zpět žádné peníze, investují pro svůj pocit podpořit dobrou věc (např. gofundme.com). 2. ODMĚNOVÝ

Obvykle ho používají umělecky zaměřené projekty, například začínající kapely nebo fotografové. Odměnou pro investory mohou být podepsaná cédéčka nebo různé zážitky, jako účast na zkoušce. V Česku se odměnovému crowdfundingu věnují portály Hithit.cz nebo Startovač.cz. 3. PŮJČKOVÝ

Jde o obdobu investice, nákupu dluhopisu. Lidé se stávají věřiteli firmy, za příspěvek získají dluhopis s předem danou splatností. Během této doby vyplácí firma lidem za jejich půjčku kupony (s předem stanoveným úrokem, který se pohybuje obvykle mezi 5 až 10 procenty ročně). Tyto projekty nabízí například Fundlift, Fingood či Zonky. 4. PODÍLOVÝ

Lidé si za svůj příspěvek pořizují menší podíl ve společnosti či v projektu. Je to nejméně obvyklý typ crowdfundingu, je třeba počítat s vyššími částkami než u předchozích typů (nabízí ho např. Fundlift). Pramen: Fundlift, Fingood

Podnik bude na Fundliftu upisovat dluhopisy za pět milionů, které chce využít na probíhající vývoj nového multifunkčního kočárku pro postižené děti, na němž spolupracuje s ČVUT. Tato částka se v případě velkého zájmu investorů může zvýšit až o 70 procent.

Pokud by se naopak nepodařilo částku vybrat, použije firma bankovní úvěr a vlastní zdroje. „Ale investice přes Fundlift nám umožní rychlejší realizaci projektu,“ dodává Kotík.

Podle Musila je nyní průměrný objem emise 5,5 milionu korun, postupně by se ale Fundlift chtěl dostat přes deset milionů. Průměrná výše investice dosahuje 35 tisíc korun. Na druhé tuzemské platformě Fingood se průměrná výše emise pohybuje kolem 1,5 milionu. Provozovatelé portálů shodně říkají, že pečlivě vybírají projekty, které do nabídky zařadí. Podle Musila odmítnou více než devět z deseti zájemců, kteří by si prostřednictvím portálu chtěli půjčit peníze.

„Až na výjimky, kdy šlo o opravdu ojedinělý začínající projekt, zařazujeme pouze fungující společnosti, jejichž produkt je na trhu a které mají platící zákazníky,“ říká Musil.

Pokud by projekt nedosáhl na předem stanovenou cílovou částku, financování nezíská a lidem se vrátí peníze zpět. A kdyby se to stávalo příliš často, platforma na půjčování peněz by přišla o dobrou reputaci. To pochopitelně platí i pro případ, že by firma, do níž lidé investovali, zkrachovala. V takovém případě by lidé své peníze získali zpět jen s obtížemi nebo vůbec.

Jinde jsou proto při výběru ještě přísnější. „K prověřování firem přistupujeme velmi konzervativně. Každá společnost projde podrobným hodnocením rizik a je dále průběžně sledována. Dostanou se k nám firmy, které doloží minimálně tříletou historii,“ říká šéf platformy Fingood David Kovalský.

Firmy, které budou potřebovat do 10 až 12 milionů korun, budou podle něj brzy brát crowdfunding jako jednu z běžných alternativ pro získání financí na rozvoj podniku. „Dá se lehce předvídat, že investorů bude dostatek. Jen v bankách na účtech a termínovaných vkladech leží lidem miliardy korun,“ dodává Kovalský.