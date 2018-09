ČSA se vracejí do minulosti. Aerolinky vymění flotilu airbusů za boeingy

Právě americké stroje tvoří páteř letadlového parku společnosti Travel Service, která je od začátku letošního roku majoritním vlastníkem původně státních ČSA. Firma už proto vyzvala piloty létající na airbusech, aby se začali přeškolovat na druhý typ dopravního letadla.



Kromě náročného výcviku zhruba osmi desítek pilotů, kteří v současnosti s airbusy létají, se musí společnost vypořádat i s dlouhodobě objednaným odběrem sedmi letounů Airbus A320neo, které se měly postupně dostávat do provozu od roku 2021.

„Od listopadu budou tři Boeingy 727-800 létat pro ČSA pod jejich leteckým osvědčením. Během zimy pak budou ČSA létat i s posádkami pro společnost Eurowings v Německu, z toho důvodu budou ČSA poskytnuty čtyři náhradní letouny Boeing 747 operované piloty Travel Service,“ uvedlo v dopise zaměstnancům z 6. září vedení společnosti. Právě v tomto dokumentu, který má MF DNES k dispozici, stojí, že do dvou let by se letadlová flotila obou dopravců měla sjednotit na strojích od amerického výrobce.

„Probíhají jednání, má to nějaký vývoj a my to teď nebudeme řešit přes média,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková. Podle Českých aerolinií není doposud pronájem letadel do Německa dohodnutý.

„Můžeme potvrdit pronájem jednoho Airbusu A319 pro společnost Eurowings na období měsíce října 2018,“ uvedl mluvčí dopravce Dan Šabík s tím, že diskuse o další podobě spolupráce pokračuje.

Boeingy začaly České aerolinie nakupovat v roce 1992, kdy společnost přecházela ze strojů sovětské provenience na letadla od západních výrobců.

Pořizování konkurenčních airbusů prosadil o dvanáct let později bývalý šéf společnosti Jaroslav Tvrdík při generační obměně letounů mezi lety 2004 a 2005. Provozování flotily složené ze dvou odlišných typů proudových letounů přičítal pozdější management ČSA část hospodářských neúspěchů, které v roce 2009 vyústily v 2,5miliardovou půjčku od státní společnosti Osinek. Ta měla dopravci vytvořit rezervu na „horší časy“ a pomoci se splátkami leasingu na letadla.

Součástí následné restrukturalizace, která spočívala v první řadě v zeštíhlení aerolinek a odprodeji vedlejších obchodních aktivit státnímu Českému Aeroholdingu, byl i přechod proudové flotily výhradně na airbusy.

Boeingy z pravidelného provozu aerolinie vyřadily začátkem roku 2013, o dva roky později našly kupce pro poslední dva nevyužívané stroje. Šlo o letité Boeingy 737, které už vzhledem ke svému stáří nemohly létat na linkách v Evropě. Nyní se letouny Boeing po více než pěti letech opět do pravidelného provozu ČSA vrátí.

Dopravní pilot přecházející na jiný typ letadla musí splnit stejné povinnosti jako úplný začátečník, který s pilotováním velkých dopravních letadel teprve začíná, uvedl majitel pražské letecké školy Blue Sky Aviation Igor Šlajchrt. Cena výcviku se pohybuje kolem půl milionu až šest set tisíc korun a spočívá v absolvování okolo padesáti hodin na leteckém simulátoru a absolvování zkušebních letů.

Hodina provozu leteckého simulátoru přitom vyjde na zhruba deset tisíc korun a teprve pak může pilot začít létat s prázdným letadlem bez pasažérů.

„Aerolinky Travel Service zkušebně létají v Brně. Dostanete do pronájmu Boeing 737 s instruktorem a létáte okruhy, stejně jako s malým letadlem v průběhu předcházejícího výcviku. Jeden okruh vyjde zhruba na tisíc eur,“ uvedl Šlajchrt, jehož škola vychovává piloty až do chvíle, než začnou létat s velkými dopravními letouny.