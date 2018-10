VIDEO: Stevardky létají v historických uniformách. ČSA slaví 95 let

Kromě nejstarší uniformy z 30. let jsou všechny stejnokroje původní. „Bohužel, originál předválečné uniformy se nedochoval, respektive se nám jej nepovedlo sehnat. Na základě dobových fotografií jsme nechali vyhotovit kopii,“ uvedl tiskový mluvčí ČSA Daniel Šabík.



Speciální lety se střídají podle toho, jak mají letušky naplánované služby.

„Historické uniformy se ale už objevily například na linkách do nebo z Amsterdamu, Birminghamu, Bruselu, Moskvy, Petrohradu, Nice či Paříže,“ dodal Šabík.

Akce vyvrcholí 29. října v den výročí, kdy bude vyhlášena anketa o nejhezčí uniformu ČSA v 95leté historii.

„Kvůli velkému úspěchu však akce poběží do konce října. A uvažujeme, že ji protáhneme do listopadu,“ uvedl Šabík.



Vybrané stejnokroje tvoří jen část měnícího se dress codu letušek. Některé uniformy nosily stevardky necelý rok, například kvůli nepraktickému materiálu.

Kostýmů, které zahrnovaly letní a zimní varianty a čas od času prošly drobnou obměnou, mohlo být v historii ČSA podle mluvčího téměř padesát. „V průběhu let docházelo k různým obměnám, někdy přibyl šátek nebo jiné doplňky, takže se to nedá přesně určit,“ dodává Šabík. Výběr má však zahrnovat šaty, které nejlépe vyjadřovaly danou dobu.



Současné uniformy zatím české aerolinie měnit neplánují. Kostýmy pochází z dílny OP Prostějov a letušky je poprvé oblékly v roce 2007.

Dříve československé, nyní české aerolinie patří mezi nejstarší evropské letecké dopravce. Společnost vznikla 6. října 1923 a svou původní základnu měla na letišti v pražských Kbelích. První let se měl uskutečnit 28. října na páté výročí vzniku Československa do Bratislavy. Kvůli špatnému počasí však letadlo jen symbolicky obletělo kbelské letiště a do slovenské metropole se vydalo až o den později.