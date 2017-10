Máme 98 procent akcií ČSA, oznámil Travel Service. Korejci ve firmě končí

Travel Service se dohodl, že od Korean Air koupí 44% podíl, od státního Priska dalších 19,7 %. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. V ČSA tak po transakci bude mít necelých 98 %. „Tento krok je v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie stát se silným evropským leteckým dopravcem fungujícím na bázi koncernu,“ uvedla mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková.

Podle serveru Zdopravy.cz by se celá dohoda měla v průběhu pátku dokončit. Stát ale ještě může od smlouvy odstoupit do pěti pracovních dnů po obdržení posledního souhlasu příslušného antimonopolního úřadu v případě, že se pro prodej rozhodne.

V současnosti má Travel Service v ČSA 34 procent. Kromě Korean Air, Travel Service a Prisko je akcionářem i Česká pojištovna, která má v aeroliniích dvouprocentní podíl.

Nepotvrzujeme ani nevyvracíme, zní z ministerstva

„Relevantní dokumenty umožňovaly, aby se současní akcionáři ČSA, tj. Korean Airlines a Travel Service dohodly na převodu podílu mezi sebou. Rozhodnutí Priska, potažmo ministerstva financí, zda se této transakce bude účastnit či nikoli doposud nepadlo,“ sdělila Kateřina Vaidišová z tiskového oddělení ministerstva financí. Rozhodnutí státního podniku s největší pravděpodobností zazní v pátečních odpoledních hodinách.

Po získání majority v ČSA Travel Servicem vznikne silná skupina, která by měla k dispozici více než 60 letadel. Stala by se tak největším dopravcem na pražském Letišti Václava Havla. Travel Service měl v létě 49 strojů, ČSA 19. Spojené aerolinky budou mít lepší vyjednávací pozici například u výrobců letadel. Travel Service dlouhodobě provozuje boeingy, flotila ČSA je složená z airbusů a strojů ATR.

Korean Air končí v ČSA po čtyřech a půl letech od svého vstupu. Vedení asijské společnosti se za tu dobu na řízení českého dopravce téměř nepodílelo a na rozdíl od původních slibů korejské aerolinky do firmy prakticky neinvestovaly. Jedním z mála konkrétních výsledků spolupráce byl pronájem Airbusu A330.

Ke Korejcům a zpět

Státní podnik Prisko koupil pětinový podíl v ČSA loni v říjnu od Českého Aeroholdingu. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Korejci zaplatili za svých 44 procent v ČSA před čtyřmi lety 68 milionů korun, vstupovali tehdy ovšem do ztrátové firmy. V roce 2015 se hospodaření ČSA přehouplo do kladných čísel. Loni zisk po zdanění meziročně vzrostl o osm procent na 241 milionů korun.



Travel Service se o koupi ČSA zajímal před osmi lety, v lednu 2009 vyhlásila vláda Mirka Topolánka (ODS) výběrové řízení na prodej Českých aerolinií. O českého leteckého dopravce se ucházeli čtyři zájemci: český tandem Unimex Group/Travel Service, aerolinky Air France-KLM, společnost Darofan z koncernu Aeroflot a investiční skupina Odien.

Ve druhém kole výběrového řízení zůstalo pouze konsorcium Unimex a Travel Service, které za aerolinie nabídlo miliardu korun, ovšem s podmínkou, že vlastní jmění ČSA bude alespoň na nule. Vláda koncem října 2009 rozhodla, že aerolinky neprodá, neboť vítězné konsorcium si podle ní kladlo řadu nepřijatelných podmínek.

Mezi miliardáři a státem

Travel Service na trhu působí od roku 1997. V roce 2015 zvýšil zisk na 240 milionů korun při tržbách 17,5 miliardy korun. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku a v Maďarsku, významný podíl trhu má v Polsku. Patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Travel Service přepravil letos v pololetí 1,716 milionu cestujících, tedy o třetinu více než ve stejném období loni. ČSA vzrostl počet cestujících o 22 procent na 1,174 milionu.

Prisko původně založil Fond národního majetku. Od začátku 90. let mělo Prisko na starosti vyrovnání závazků a pohledávek mladoboleslavské Škody. Nyní se firma podílí na řešení situace v těžební společnosti OKD. Věřitelé OKD letos v srpnu schválili plán reorganizace, který počítá s tím, že doly a provozní majetek budou vloženy do nové společnosti OKD Nástupnická, v níž by 100 procent akcií mělo získat právě Prisko.