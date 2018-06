VIDEO: Do Larnaky přímým spojem. Pražské letiště přivítalo nového dopravce

Podle odhadů Letiště Václava Havla by tuto linku mělo ročně využít zhruba 4.600 cestujících. Za jednosměrný let zaplatí pasažéři nejméně 1.600 korun a let do Larnaky potrvá zhruba tři a půl hodiny.

„Jsme velmi rádi, že můžeme představit nové destinace. Cítíme zájem ze strany místních obyvatel Kypru a zároveň počítáme s turisty, kteří na něj přijíždějí,“ uvedla koncem loňského roku obchodní ředitelka aerolinek Natalia Popova na stránkách společnosti.

Cyprus Airways vznikla ve čtyřicátých letech, v roce 2015 ale kvůli velkým ztrátám zkrachovala. Její značku pak začala užívat aerolinka Charlie Airlines.