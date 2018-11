CZC v nové kampani znovu rýpe do Alzy, tentokrát však nabízí i smír

Na rozdíl od předchozích reklam, které čišely sarkasmem, český druhý největší internetový obchod s elektronikou nabízí Alze mír. Billboardy se zaměstnancem CZC podávajícího si ruku se zeleným mimozemšťanem se na některých místech objevily již ve středu.

„Už od října trneme, jestli konkurence náhodou nemá lepší nabídku a jestli se vám líbí naše reklamy. A tak jsme se rozhodli, že tyhle Vánoce na boj s konkurencí kašleme,“ stojí v reklamě.



I přes jeho umírněnost si však CZC v novém spotu neodpouští několik rýpnutí do konkurence. Tentokrát však spíše v tom smyslu, že každý z obchodů nabízí něco jiného – CZC se soustředí na užší sortiment elektroniky a služby pro zákazníky zdarma, Alza prodává například i dětské hračky nebo elektromobily.



„Víme, že jsme posledního půl roku trochu zlobili, ale blíží se Vánoce, a tak nabízíme Alze dočasný smír,“ tvrdí ve videu ze zákulisí natáčení Marek Linhart, kreativní ředitel agentury Brain One. Ta reklamní spoty pro CZC.cz vytváří.



Není to poprvé

Do Alzy se CZC nepřímo opírá již déle. Začalo to před přibližně půl rokem, kdy CZC v reklamě otevřeně poukázalo na to, že je dvojkou na trhu. „Dvojky tě nikdy nenechají ve štychu. Nepotřebujeme tolik řvát,“ stojí ve spotu. (čtěte zde: E-shop CZC dal v reklamě facku Alzákovi. Zdůrazňuje, že je dvojka trhu)

Později pak CZC vsadilo na jablka a hrušky. Video parodující konspirační pořady upozorňovalo diváky, že se jablek kupuje zbytečně moc a lidé by se měli vrátit k dvojce na trhu – hruškám. Tím CZC poukazovalo na dominanci Alzy na trhu a svou pozici dvojky.

Alza však na nové ani staré spoty pravděpodobně nebude nijak reagovat. „Primárně se soustředíme na své zákazníky, aby byli maximálně spokojeni. Aktivity konkurence nesledujeme,“ řekl iDNES.cz Jan Sadílek, marketingový ředitel e-shopu.

CZC spouští i soutěž

Nově CZC také podle reklamního videa nabízí odměnu všem, kteří od 1. 12. 2017 nakoupili ať už na e-shopu CZC.cz, nebo v obchodě Alza.cz. Jednou denně se mohou účastnit slosování o vouchery na nákup na CZC.cz a elektroniku.

Zda zákazník nakoupil v jednom z těchto e-shopů údajně ověřuje umělá inteligence. „Ta je v předvánočním čase v dobré náladě, a tak má tendenci soutěžícím věřit,“ sdělila iDNES.cz Lucie Vinická, PR & Content specialistka CZC.cz.

Tomu, že jde o recesi, která má jen upozornit na běžnou soutěž, nasvědčuje i věta, se kterou musí soutěžící souhlasit: Přísahám, že jsem za poslední rok nakoupil na Alze nebo CZC. Jestli ne, spočítám za trest všechny pořady Jaromíra Soukupa.

V pravidlech soutěže je však nákup na Alza.cz nebo CZC.cz mezi závaznými podmínkami účasti v soutěži.