Škoda, ČEZ a ti druzí. Mezi TOP firmy Česka míří i startupy

Škoda Auto potvrdila ve 24. ročníku žebříčku nejvýznamnějších firem v České republice svou dominanci. V tržbách dvakrát převyšuje dvojku ČEZ a loňský meziroční nárůst o 53 miliard korun je vyšší, než celoroční tržby všech firem v žebříčku od osmého do stého místa.

Z automobilového světa si stojí vysoko i další firmy. Osmou nejvýznamnější společností je Bosch Group, 16. v pořadí Porsche ČR, 26. příčku obsadila Iveco atd. Vedle tradičního autoprůmyslu jsou dalšími konzervativními obory energetika a telekomunikace.

Množinu firem s nejvyššími tržbami nenápadně rozřeďují online společnosti a startupy. Vedle Alzy, která není žádným nováčkem a Avastu, poprvé v žebříčku najdeme prodejce letenek Kiwi.com s tržbami 18 miliard korun a e-shop s parfémy Notino s tržbami 7,2 miliardy korun. Kiwi.com raketově roste a pokud se naplní očekávání, může být už v příštím roce nejvýznamnější tuzemskou online firmou vůbec. Svým významem ale internet přesahuje už teď, protože je nejvýznamnější firmou v Jihomoravském kraji.

Deset nejvýznamnějších firem ČR Pořadí Název Tržby 2017 (v tisících) Tržby 2016 (v tisících) 1 Škoda Auto 407 400 000 354 485 000 2 ČEZ 201 906 000 203 744 000 3 Agrofert 155 119 453 155 305 345 4 Energetický a průmyslový holding 153 367 700 133 299 723 5 Unipetrol 118 633 000 117 833 786 6 Foxconn 104 477 324 98 144 000 7 Moravia Steel 57 202 343 91 218 189 8 Bosch Group 52 000 000 56 428 259 9 Čepro 48 177 000 50 600 000 10 MOL ČR 46 232 148 46 661 000 Zdroj: Czech TOP 100

Žebříček neobsahuje některé společnosti, které jsou sice významné co do velikosti tržeb, ovšem své výkazy ve sbírce listin nezveřejňují nebo nespolupracují. Pořádající sdružení vyžaduje od firem mj. potvrzení se souhlasem věrohodnosti údajů mj. o tržbách od finančního ředitele. Žebříček proto neposkytuje úplný obrázek o velikosti firem. Například z obchodních řetězců s převahou potravin vychází jako lídr Globus (pokud nepočítáme velkoobchod Makro), ale ve skutečnosti jsou větší Kaufland, Lidl i Tesco.

Tržby stovky největších firem meziročně rostly méně než v roce 2016 - z 2,60 bilionu na 2,63 bilionu korun. Zisky firem v žebříčku loni přesáhly 186 miliard korun. První desítka vydělala přes 105 miliard korun a zaměstnala 181 tisíc lidí. Největším zaměstnavatelem byl Agrofert (32.770 zaměstnanců), který z první příčky odsunul Českou poštu (30.807) na třetí místo za Škodu Auto (31.626).

„Máme několik firem, které obstojí v globální konkurenci. Jsou to hvězdné firmy. Ale pak máme spoustu průměrných firem a tam je cosi třeba učinit, aby se staly také hvězdnými. ČR určitě tento potenciál má a já pevně věřím, že v příštích pěti deseti letech tento potenciál dokáže využít,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Zvláštní cenu TPA Group gentlemanská firma získalo Rybářství Třeboň, která ji získala zejména za péči o historický odkaz oboru rybářství, angažovanost v regionu, podporu vzdělávání, vědy a výzkumu a ochranu krajiny.

V rámci samostatné kategorie soutěže s názvem Czech Stability Award ocenila společnost Bisnode jako nejstabilnější firmu loňského roku výrobce cementu Cement Hranice. Cena zohledňuje stabilitu firem včetně rizika úpadku v následujících dvanácti měsících.

Zvláštní cenu Czech TOP 100 získala společnost BEST, druhé byly České dráhy, které podle pořadatelů symbolizují chod české ekonomiky. „Kdyby se zastavila železnice, zastavila by se i ekonomika,“ uvedl předseda sdružení Czech TOP 100 Jan Struž.

Kovanda pak příměr parafrázoval na Škodu Auto. „Kdyby se zastavila výroba ve Škodě Auto, bude to pro českou ekonomiku katastrofa. V nadsázce říkám, že ředitel koncernu ve Wolfsburgu nebo dokonce v Mladé Boleslavi je pro českou ekonomiku podobně významný jako ministr financí. Má obrovský vliv na to, jak se ekonomice daří a víme, jaký poprask způsobují drobné náznaky toho, že by se snad část výroby stěhovala za hranice,“ dodal.