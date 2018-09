Bezzubé pokuty na D1. Stát zatím nevymohl ani jedno penále za zpoždění

Když letos v srpnu dokončilo sdružení stavebních firem Firesta Fisher, BT Beton-Technik vedené Vodohospodářskými stavbami dálniční úsek mezi Jihlavou a Velkým Beranovem, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už nepoukazovalo na to, že původní termín dokončení byl stanoven na listopad loňského roku. Zatímco v řadě předchozích případů státní investorská organizace uváděla, jak vysoké odškodné může na základě smlouvy po zhotovitelích za konkrétní dny zpoždění požadovat, nyní se omezila na pouhé oznámení, že se stavebními firmami řeší, kdo je za jakou část zpoždění zodpovědný.



Nárok na prodloužení délky výstavby bez povinnosti platit smluvní penále firmám vzniká například v situaci, kdy se zjistí odlišné vlastnosti zeminy, nebo když se odhalí horší technický stav mostů a dalších stavebních objektů, se kterým zadání veřejné zakázky nepočítalo.

„V důsledku těchto a mnoha dalších událostí může zhotoviteli vzniknout v souladu se smlouvou oprávněný nárok na prodloužení původní doby pro uvedení díla do provozu,“ uvedl mluvčí ředitelství silnic Jan Studecký.

Tři roky neúspěšných sporů

Mnoho úspěchů ŘSD zatím nezaznamenalo ani u letitých sporů ze samého začátku rekonstrukce brněnské dálnice, která započala v roce 2013.

Ze čtyř úseků v první fázi oprav skončily s významným zpožděním dva, ani u jednoho se státní investor doposud nedomohl zaplacení penále za nedokončení stavebních prací včas. V případě úseku mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou se ŘSD nároku na vyplacení kompenzace vzdalo a uznalo, že stavební firma za zpoždění odpovědnost nenese. Na vině tak v tomto případě byly výše uvedené nepředpokládané okolnosti. „Jednalo se zejména o neočekávané geologické podmínky stavu podloží, krajnice a kanalizace, což byly skutečnosti zjistitelné až po odkrytí původního krytu vozovky,“ uvedlo ŘSD.

Za svým si naopak ŘSD stojí ve sporu se sdružením vedeným stavební firmou OHL ŽS na rekonstruovaném úseku mezi Lhotkou a Velkou Bíteší. Ten sdružení po opakovaném přerušení prací uvedlo do provozu v září 2015. Stavební práce však měly být podle harmonogramu hotové už v roce 2014.

Vloni v červnu proto ŘSD na sdružení podalo žalobu na zaplacení smluvní pokuty, ale spor doposud vyřešen není. Podle ŘSD totiž protistrana reagovala podáním vlastní žaloby, ve které se domáhá soudního stanovení data předání dokončené stavby. Podle ŘSD totiž rekonstruovaný úsek vykazuje závažné vady, kvůli kterým státní investorská organizace stavbu oficiálně odmítla převzít.

Dohodněte se předem

Soudní spor však ani oficiálně nezačal. Ještě před zahájením řízení soud oběma stranám nařídil, aby se pokusily najít smírné řešení. Hledání kompromisu pod dohledem soudem ustanoveného mediátora tak trvá do současnosti.

Podobný postup ve formě protiútoku zvolilo i sdružení firem Colas CZ a Inženierske stavby, které před dvěma týdny zprovoznilo úsek Velké Meziříčí – Lhotka. Zkraje nabrala stavba zpoždění a loňské práce se protáhly až do letošního ledna. ŘSD pak informovalo o tom, že za to stavařům vyměří penále okolo padesát milionů korun. I na tomto úseku se o uznání penále za zpoždění jedná. Podle Studeckého zhotovitel proti finančním nárokům ŘSD postavil devět případů, v nichž naopak po státní organizaci nárokuje plnění on.