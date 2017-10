Na D1 už se letos v zúženích rychlost měřit nebude, chybějí radary

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil soutěž na dodavatele technologií nutných pro zajištění měření rychlosti projíždějících vozidel,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Některé rizikové úseky, které jsou zúžené kvůli stavebním pracím, měly hlídat dlouhodobě umístěné kamery s měřením rychlosti už od léta. Zařízení by případné přestupky poslalo automaticky po síti policii, která by je následně předala k dořešení na příslušný městský úřad.



Jediná výjimka V jednom zúženém úseku D1 se přeci jenom měřit začne, a to už ve středu. Mezi exity 146 Velké Meziříčí východ – 153 Lhotka, kde kvůli zúžení platí osmdesátka. Obálky s výzvou k zaplacení pokuty by mohly neukázněným řidičům chodit od konce tohoto týdne. ŘSD zde využilo měřicí sadu dodanou v rámci jiného dřívějšího tendru původně využívanou na silnici I/30, což byla silnice přetížená ještě v době, kdy nebyla otevřena D8.

Například město Benešov, pod nějž územně spadá jeden z dotčených úseků D1 mezi exity 34 Ostředek a 41 Šternov, teď kvůli zpackané zakázce tratí. Město na náklady spojené s D1 vyčlenilo v rozpočtu kolem pěti milionů korun. „S předstihem jsme se připravili. Přijali jsme kvůli tomu úředníky a máme připraveny i další personální posily. Nakoupili jsme také veškeré technické vybavení,“ říká starosta středočeského Benešova Petr Hostek (ČSSD).

Město zatím úředníky a techniku využívá k provozu vlastního úsekového měření v ulicích Benešova. To funguje od srpna.

Pokuty až na jaře

Měřit na rizikových místech dálnice, která jsou kromě Benešovska třeba na Vysočině, by se mělo začít příští rok na jaře (až na jednu výjimku, viz box výše). Ředitelství silnic a dálnic právě nyní organizuje novou soutěž na dodavatele pěti sad měřicí technologie. Tu původní antimonopolní úřad zrušil po stížnosti slovenského dodavatele telekomunikačních technologií a sítí Movys se sídlem v Bratislavě.

Součástí zařízení pro měření rychlosti je sada routerů nutných pro připojení na interní síť umožňující následný přenos naměřených dat. ŘSD ale do zadání soutěže na dodavatele podle ÚOHS dalo na tyto routery takové technické požadavky, že by to splňoval jen jeden dodavatel. Požadované technické parametry podle odůvodnění rozhodnutí přesně odpovídají pouze parametrům routeru značky Cisco. „Zadavatel tak zvýhodnil dodavatele právě tohoto konkrétního typu routeru,“ odůvodnil v rozhodnutí zrušení soutěže úřad.

Kde se mělo měřit Měření rychlosti ŘSD plánovalo na většině úseků, kde je doprava svedena do jednoho pruhu, tedy: – exit č. 34 Ostředek – 41 Šternov

– exit č. 49 Psáře – 56 Soutice – exit č. 112 Jihlava – 119 Velký Beranov – exit č. 134 Měřín – 141 Meziříčí západ – dál byl v plánu i úsek mezi exity 162 Velká Bíteš – 168 Devět křížů

Firma ve stížnosti kritizovala, že zadavatel požadoval dodání routerů s nejméně 4 porty podporujícími gigabitové připojení. Sama by prý stejnou službu zajistila i s jinou technologií a levněji. Jen by systém musel být napojen na 20 routerů, nikoli na původně zamýšlených 10 routerů. „Namítali jsme, že došlo k porušení zákona, požadavky byly natolik omezující, že nám neumožnily podat nabídku,“ sdělil MF DNES Jozef Motyčka, předseda představenstva Movys.

ŘSD stížnost firmy odmítá, považuje ji za účelovou, parametry by prý splňovalo více produktů na trhu. „Naším cílem především bylo, aby později po skončení měření bylo možné routery odinstalovat a použít na jiné účely na dálnicích,“ říká Studecký. Firma Movys se nyní účastní i opakovaného tendru, který právě probíhá. V jeho podmínkách již výše zmiňované požadavky na routery nejsou.

Po skončení soutěže chce ŘSD na jaře 2018 nasadit měřicí techniku až na pět úseků dálnice D1, kde bude zúžení kvůli stavebním pracím. Mezi nimi nemají chybět ani benešovské úseky mezi exity Ostředek a Šternov nebo Psáře a Soutice.