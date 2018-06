Pokuta za čtvrt miliardy, ministerstva rozdělil spor o D1

Sankce odpovídá čtvrtině celkových nákladů na oba modernizované dálniční úseky. Zároveň je to největší problém, který audit na výstavbě silnic nalezl za poslední roky. S výsledky kontroly ministerstvo dopravy ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nesouhlasí a důvody pro udělení sankce zpochybňují.



Šetření ministerstva financí poukázalo zejména na pochybení při přípravě veřejné zakázky. Tento bod tvoří drtivou většinu finanční sankce, kterou ministerstvo financí státnímu investorovi udělilo. Zjednodušeně řečeno, Ředitelství silnic a dálnic během probíhající soutěže změnilo pravidla, což finanční kontrola vyhodnotila jako zjednodušení pro případné uchazeče.

Do soutěží se tak mohlo přihlásit více uchazečů a v konečném důsledku nabídnout i nižší cenu. K tomu ale podle kontroly nedostali potenciální uchazeči příležitost, protože úřad po změně pravidel neprodloužil lhůtu, aby se do soutěže mohli ještě na poslední chvíli připojit.

Ministerstvo dopravy chyby nenašlo

ŘSD však zmíněné výtky rozporuje. I bez prodloužení lhůty se do soutěží přihlásil mimořádně vysoký počet uchazečů. V případě úseku u Ostředka šlo o sedm soutěžících a ve druhém případě o devět soutěžních nabídek. Nikdo z uchazečů si přitom na změnu v průběhu soutěže nestěžoval, uvedl ředitel úseku výstavby Radek Mátl.

Ještě před kontrolou z ministerstva financí regulérnost obou staveb kontroloval resort dopravy, jehož kontroloři k tomuto výtky neměli. „Z tohoto důvodu s výsledky kontroly striktně nesouhlasíme. Myslíme si, že je to subjektivní názor jednoho člověka,“ dodal Mátl.

Podle ministerstva financí ale kontrolu prováděl čtyřčlenný tým a za jejími výsledky si stojí. „Na velké míře chybovosti se podepsaly chyby zadavatele v průběhu zadávacího řízení, kdy na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace k veřejným zakázkám provedl podstatné změny zadávacích podmínek,“ uvedl mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch. Oba úseky patří k prvním, které se v rámci celé modernizace D1 rekonstruovaly. Řidičům se otevřely v roce 2016.

ŘSD v průběhu soutěží fakticky pozměnilo způsob, jakým stavební firmy hlídá, aby včas plnily jednotlivé termíny výstavby. Původně v soutěžích na modernizaci D1 využívalo takzvané finanční milníky, kdy stavební dozor zkoumal, zda firmy ve stanovené lhůtě vynaložily na stavební práce předem daný objem peněz.

Toto kritérium – vhodné spíše pro stavby takzvaně na zelené louce – se ŘSD později rozhodlo změnit a kontrolovat, zda stavební firmy v čase stíhají plnit jednotlivé úkoly. Například že jsou během šesti týdnů po zahájení modernizace schopné stihnout provizorní rozšíření dálnice, nebo zda v určeném termínu rekonstruují první z jízdních pásů a podobně.

Soud mezi resorty by zatížil státní rozpočet

Přestože ředitelství silnic s kritikou ze strany ministerstva financí nesouhlasí, není zcela přesvědčené, zda se proti udělení sankce má bránit všemi prostředky, tedy také u soudu. Pokuta totiž nebude mít na chod resortu žádný vliv. Fakticky totiž zmíněné peníze uskuteční kolečko po účtech jednotlivých státních institucí a skončí opět v rozpočtu na výstavbu silnic.

Stejné je to podle Mátla i s Evropskými dotacemi, které jsou součástí dvousetmilionové vratky. Ty sice ŘSD nebude moct využít na těchto úsecích, pravděpodobně ale budou použity na spolufinancování jiných projektů na dálnici D1, případně na nových úsecích D11 nebo D35.

Jediné, co by státní rozpočet skutečně zatížilo, by byly náklady na soud mezi oběma resorty. Rozhodnuté už je Ředitelství silnic a dálnic naopak k první formě protestu, tedy že peníze státnímu fondu vrátit odmítne. Regulérnost kontrolního auditu potom bude muset posuzovat příslušný finanční úřad.