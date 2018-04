Ředitelství silnic a dálnic vzdalo soutěž na radary úsekového měření

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla už státní organizace soutěž podobného rozsahu vyhlašovat nebude. V současnosti správce silnic a dálnic disponuje trojicí sad, které by se měly v průběhu dubna objevit na opravovaných částech dálnice D1. Do budoucna pak ŘSD předpokládá nákup ještě jedné sady, která by měla současný počet zařízení pro kontrolu dodržování rychlosti doplnit.

Na první dva kontrolované úseky narazí řidiči mezi Ostředkem a Šternovem na Benešovsku a mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou. Během první poloviny dubna bude v těchto uzavírkách systém testován a po dokončení kalibrace bude spuštěn v ostrém provozu.

„Přesný termín ostrého měření ale bude záviset na technické připravenosti kamer a úspěšném testu předávání dat mezi policií a jednotlivými obcemi s rozšířenou působností,“ doplnil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Na přelomu dubna a května se pak k těmto dvěma zmíněným místům připojí měřený úsek mezi Hořicemi a Koberovicemi na Pelhřimovsku.

Kromě státní organizace se na D1 objeví rovněž „radary“ které si kvůli neukázněným řidičům plánuje pořídit jihlavská radnice. Zařízení by primárně mělo zajistit dodržování 80kilometrové povolené rychlosti při opravách dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem.

Až silničáři tyto práce v červenci dokončí, přesunou se tyto kamery do ulic Jihlavy, případně je město může pronajmout jinému zájemci.