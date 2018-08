Stavba D35 nabere nejméně roční zpoždění, ŘSD musí vypsat nový tendr

„Nová soutěž na zhotovitele se intenzivně připravuje, rádi bychom ji vypsali ještě do konce léta,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. V původním tendru k vítězství mířilo italsko-turecké sdružení, které za stavbu 12,6 kilometru dlouhé novostavby dálnice požadovalo 2,88 miliardy korun.

Na stavbě dálnice vedoucí východně od Pardubic silničáře trápí zpožďování více než u jiných projektů. Už od května mají totiž podepsanou smlouvu na výstavbu navazujícího dálničního úseku Časy–Ostrov se společností Eurovia.

A dokud nebude stát předcházející úsek, čtyřkilometrová část nové komunikace nepůjde pro dopravu využít. Automobily by na ni mohly najet nejdříve u Dašic. Aktuálně se tak předání staveniště a zahájení prací na úseku Časy–Ostrov podle Studeckého připravuje na přelom srpna a září.

Rychlejší zvítězí

Dva zmíněné úseky patří do skupiny takzvaných prioritních staveb, na nichž se mělo začít pracovat už na sklonku loňského roku. Plán výstavby přitom počítal s tím, že budou uvedeny do provozu na přelomu let 2020 a 2021. Přestože se přípravy protáhly, předpokládá ŘSD u připravenější stavby z Časů do Ostrova dokončení během roku 2020. Podle Studeckého se ředitelství bude snažit, aby se oba úseky dokončily s minimálním zpožděním.

Stáhnout zhruba roční zpoždění se úřad pokusí změnou pravidel soutěže, ve které zvýhodní firmy nabízející dokončení stavebních prací před termínem. „Předpokládanou změnou je právě zkrácení doby výstavby, aby mohl být úsek Opatovice nad Labem–Časy zprovozněn současně s úsekem Časy–Ostrov,“ uvedl Studecký.

Není však jisté, zda taková časová úspora bude stačit. Plán ŘSD totiž počítá s velice optimistickým předpokladem, že soutěž proběhne bez jakýchkoli průtahů. Ty se přitom dají s poměrně vysokou pravděpodobností očekávat.

Například soutěž na sousední úsek trvala včetně vypořádání stížností neúspěšných uchazečů 20 měsíců, tedy o více než půl roku déle, než kolik si na opakování výběrového řízení vyhradilo Ředitelství silnic a dálnic dnes.

Z osmi dálničních staveb, které vloni získaly prioritu, jsou zatím ve výstavbě teprve tři projekty. Prvním z nich je trojice úseků Karlovarské D6, na kterých se začalo pracovat na přelomu loňského a letošního roku. Konkrétně obchvaty Lubence na Lounsku, Řevničova na Rakovnicku a úseku mezi Řevničovem a Novým Strašecím.

V Dubnu se podařilo zahájit část trasy D11, konkrétně úsek ze Smiřic do Jaroměře. V květnu pak začali silničáři pracovat na obchvatu Frýdku-Místku.



Mezi zmíněné prioritní stavby rovněž patří modernizace železniční trati ze Sudoměřic do Votic, kterou se podařilo zahájit začátkem letošního června.

Zdržení zavinila banalita

Důvodem zdržení výstavby na D35 u Opatovic je podle ŘSD banální chyba při komunikaci státního investora s uchazeči soutěže.

Podobně jako je tomu v jiných velkých tendrech, během průběhu výběrového řízení se jednotliví uchazeči doptávali na podrobnosti zadávacího řízení a úředníci ŘSD jim rozesílali materiály s vysvětlením zadávacích podmínek. V jednom z těchto materiálů podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zapomněli uchazeče informovat o provedené změně přílohy.

„Osobně si myslím, že je to hodně přísný výklad,“ komentoval květnové ještě nepravomocné zrušení soutěže generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Důvodem zrušení podle něj bylo to, že se antimonopolní úřad domníval, že tím mohlo dojít ke zmatení účastníků soutěže.

Dálnice D35 má vést přes Čechy na Moravu a být dopravní alternativou frekventované dálnice D1. V Pardubickém kraji naváže na třípatrovou křižovatku v Opatovicích nad Labem, povede směrem na Vysoké Mýto, Litomyšl a dále na Moravu.